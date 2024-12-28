Два светофора временно отключат в Барнауле

Это связано с плановыми работами на электросетях

28 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru

28 декабря в Барнауле на несколько часов отключат два светофора. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения связаны с плановыми работами на городских электросетях.

Под отключение попадают следующие светофоры:

Ленточный бор – ул. Власихинская (с 09:00 до 12:00);

ул. Северо-Западная – ул. Юрина (с 09:00 до 10:00).