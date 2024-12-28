Два светофора временно отключат в Барнауле
Это связано с плановыми работами на электросетях
28 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
28 декабря в Барнауле на несколько часов отключат два светофора. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения связаны с плановыми работами на городских электросетях.
Под отключение попадают следующие светофоры:
- Ленточный бор – ул. Власихинская (с 09:00 до 12:00);
- ул. Северо-Западная – ул. Юрина (с 09:00 до 10:00).
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – напомнили в администрации города.
Комментарии 0