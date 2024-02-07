Два светофора отключат в центре Барнаула

Водителей просят быть внимательными на дорогах

07 февраля 2024, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1251887

7 февраля в Барнауле отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отключения будут действовать на следующих участках:



– проспект Ленина – ул. Чкалова с 10:30 до 12:30 часов;

– проспект Калинина – ул. Кулагина с 09:00 до 12:00 часов.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на перекрестках. Соблюдайте требования дорожных знаков.