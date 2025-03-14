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Два светофора временно отключат в Барнауле 14 марта

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

14 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru
Светофор / Фото: amic.ru

В Барнауле в связи с техническими работами временно отключат два светофора. Об этом сообщили в мэрии.

14 марта светофоры не будут функционировать на следующих участках:

  • с 09:00 до 16:00 на ул. Антона Петрова – ул. Островского;
  • с 13:30 до 15:00 часов на пр. Ленина – ул. Гоголя.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, а также соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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