Два танкера столкнулись на крупнейшей реке в Сибири. Тонны бензина оказались в воде

Правоохранители проводят проверку

13 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Танкеры ТР-901 и ТР-900 столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск в Иркутской области, пишет ТАСС.

ТР-901 находился в порту на ремонте, а ТР-900 перевозил 832 тонны бензина. От удара у него продырявило емкость со 138 тоннами горючего – все потекло в воду. Вскоре утечку остановили. Пострадавших нет.

Следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Процессуальное решение примут по ее результатам.