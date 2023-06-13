Как инспекторы алтайской Рыбоохраны ловят браконьеров и что авантюрного в их работе

Amic.ru съездил в рейд с сотрудником Рыбоохраны и посмотрел за работой "защитников рек"

13 июня 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Инспектор Рыбоохраны в рейде / Фото: amic.ru

Круглый год реки и озера Алтайского края патрулируют инспекторы Рыбоохраны, вылавливая браконьеров и очищая водоемы от опасных ловушек. Работают инспекторы в любую погоду – и в тридцатиградусные морозы, и во время сильного ветра и дождя. Корреспондент amic.ru Антон Дегтярев сходил в рейд с сотрудником Рыбоохраны и увидел, как они защищают водоемы Алтайского края от нарушителей, узнал, как находить в воде незаконные сети, и понял, что жизнь "охотников за браконьерами" – то еще приключение.

"Бывает, на нас и с топором кидаются"

День был мрачным, накрапывал дождь, ветер разносил удушливую серую пыль. Я встретился с государственным инспектором Вадимом Ивановым в поселке Новосиликатный, где находится его дом. Мужчина ждал меня на большом, увесистом "УАЗ-Патриот" – служебный автомобиль, который выдали Вадиму три года назад, когда он устроился на работу в инспекцию. Внедорожник – машина, которая проберется везде, потому и любят ее инспекторы. Вот и мы не долго двигались по гладкой асфальтовой дороге, уже скоро свернули в поля и пробирались по сырой от дождя земле.

По пути захватили Александра – он в Рыбнадзоре не работает, а с Вадимом ездит в качестве понятого при оформлении документов, ну и чтобы приглядывать за товарищем. Ведь на самом деле работа инспектором – опасная вещь, рассказывает Вадим Иванов.

"Всякое бывает, и с топором на нас люди кидаются. Мы им ответить ничем не можем: табельного оружия нам не выдают. Оно было давно – лет 10 назад, сейчас же у нас нет средств индивидуальной защиты. Обороняешься руками", – пояснил Вадим.

Инспекторы уходят в рейды на несколько дней. Практически все время проводят на реке. Ночуют где придётся. Если не повезло, приходится ночевать и в лодке под тентом. А если удача на их стороне, то ночуют в рыбацких или охотничьих хижинах, на турбазах. Туда инспекторов пускают знакомые. Знакомств у них много – иначе работать очень сложно. Надежные товарищи нужны не только чтобы пустить переночевать, но и чтобы вытащить лодку, если она сломалась. Вадим рассказывает, что несколько раз ему приходилось ждать спасения всю ночь напролет, коротая время посреди реки.

Инспектор Вадим Иванов / Фото: Антон Дегтярев

Чтобы работать в рыбоохране, нужно уметь находить общий язык со всеми людьми, а с нарушителями – особенно, рассказывает Вадим: "Если с человеком грубо разговаривать, он тоже начинает грубить в ответ. Ты поймал человека с сетями – он скажет, что это не его сеть. А тебе надо доказать обратное. Рыбу, пойманную сетями, видно сразу. Да и любая экспертиза покажет, чем именно рыба поймана. От сетей остаются следы, от электроудочки свои следы. У браконьера шансов оправдаться нет никаких. Но труднее всего спорить с пьяными – это, наверное, главная сложность работы".

Вообще работа инспектором – штука авантюрная, говорит Вадим. Ситуации происходят самые разные. Например, за браконьерами часто приходится устраивать погоню. Увидев инспекторов, они просто бросают лодку и убегают. Бывает, что бросают даже свои машины. Тогда приходится ждать жуликов в засаде.

Инспекторы тщательно конспирируются и даже сами прикидываются рыбаками – для этого у них всегда с собой удочки. Посмотрит браконьер на такого и думает, что это обычный рыбак, достает свои сети и вместо того, чтобы ловить рыбу, сам оказывается пойманным. Это как в одной из "Нидерландских пословиц" Брейгеля – всегда найдется рыба крупнее.

"Жена думала, что я по бабам поехал"

Нашим перевалочным пунктом стал небольшой рыбацкий лагерь на берегу Оби, у которого стояла лодка инспекторов. Своего штатного места у этой лодки нет, поэтому приходится парковать судно где придется, объяснил Вадим. И тут тоже нужны хорошие знакомые, которые "приютят" у себя плавсредство.

К лагерю ведет крутой спуск – с колдобинами и огромными ямами, нашу машину кренит то на правый, то на левый бок. Безо всяких слов стало понятно, зачем инспектору нужен "УАЗ-Патриот": обычный седан просто здесь не проберется. Особенно в дождь, по размытой дороге.

Подъем в рыбацкий лагерь/ Фото: Антон Дегтярев

Рыбацкий лагерь небольшой, всего несколько вагончиков-домиков. Нас встречает хозяин Сергей и его собака. Пес явно не рад гостям – со всем собачьим энтузиазмом облаял и нас, и нашу машину, пока Сергей не загнал его в будку.

Встретили нас гостеприимно. Сергей провел в летнюю кухню, вся обстановка которой – насколько кресел, стол, а на потолке – удочки. Угостил чаем, картошкой с салом, обсудил с инспекторами атаку беспилотников на Москву, взятие Бахмута и пожаловался, что на реке совсем не осталось рыбы после нереста, который закончился 20 мая.

После недолгого разговора Вадим приготовил лодку, мы попрощались с Сергеем и отправились в рейд. Благо, к этому моменту дождь и ветер стихли, и река была спокойной.

Вадим заменил на лодке винт, убрал с нее тент и попросил меня надеть спасательный жилет "навыворот": чтобы не было видно яркую надпись "Рыбоохрана", которая может спугнуть потенциальных браконьеров.

Жилет "Рыбоохрана"/ Фото: Антон Дегтярев

Вадим рассказывает, что ходят в подобные рейды почти каждый день – по два-четыре человека по разным маршрутам. Основные направления – Шелаболиха, Киприно, Каменский район, Баево, Усть-Пристань и другие "рыбные места".

Маршруты планирует руководство – раз в неделю инспекторы в Барнауле собираются на планерку и обсуждают, какие районы и когда будут обследовать. Зимой рейды тоже проводят – тогда инспекторы передвигаются на вездеходах. Проверки устраивают в любую погоду, даже в 30-градусный мороз.

"Иногда отрабатываем жалобы жителей – бдительных людей много. Вот недавно нам сообщили, что в Шелаболихинском районе сети стоят. Кто-то звонит на горячую линию, просит убрать сети. Мы едем, фиксируем все это дело, фотографируем, что мы туда приехали, отписываемся, сколько сетей сняли или кого-то поймали", – объяснил Вадим Иванов.









































































































Рейд с Рыбоохраной / Фото: Антон Дегтярев

Основное время суток работы инспекторов – ночь. Под покровом тьмы браконьеры часто рыбачат с копьем-острогой и бреднями. Дело в том, что в темное время суток рыба подходит ближе к берегу и человеку проще ее увидеть и поймать.

Из-за работы, которая длится целыми сутками, Вадима редко видит его семья. Мужчина рассказывает, что жена сначала ругалась на него, а сейчас уже все поняла.

"Поначалу жена думала, что я не на работу поехал, а по бабам. Я начал брать ее с собой. Причем закономерность: с ней едешь – есть нарушители, а один едешь – нарушителей нет. Но на трехдневные рейды она со мной не ездит. Происходит это не так часто, да и опасно: нарушители же всякие бывают, пьяные в том числе", – говорит он.

Сети, удочки и тухлая рыба

Первыми, кого мы встретили на реке, были двое рыбаков, которые тихо-мирно стояли с удочками на берегу реки. Нас они признали за таких же любителей порыбачить. Вадим подплыл поближе, посмотрел на отдыхающих и убедился, что они занимаются разрешенной рыбалкой: при себе только две удочки.

Вообще на удочку можно ловить рыбу, если на одного человека приходится не более 10 крючков, объясняет инспектор. То есть можно ставить максимум пять удочек по два крючка, либо даже 10 удочек по одному крючку. Если же крючков больше – ловите штраф. В этом случае обошлось без наказания.

Бутылка в реке / Фото: Антон Дегтярев

Следом внимание инспекторов привлекла полупустая бутылка, плавающая в реке. Вадим говорит: такие бутылки – главный признак раскинутой браконьерской сети. Так браконьеры помечают, где находится рыбная ловушка.

Впрочем, именно эта бутылка оказалась просто мусором, а вот вторая – меткой: к ней была привязана сеть. Инспекторы вытаскивают сеть из воды и складывают в мешок. Живую рыбу отпускают обратно в реку. Мертвую же либо сохраняют до суда, либо уничтожают на месте. Как правило, с собой забирают умершую краснокнижную рыбу: необходима экспертиза, чтобы определить её вид.

Часто рыбаки старательно маскируют сети, чтобы спрятать их от глаз инспекторов – например, наливают в "полторашки" воду так, чтобы была видна только пробка.

Есть и сети, которые лежат на дне и увидеть их невозможно. Но все эти хитрости инспекторы уже изучили. Так, сеть со дна они снимают специальной "кошкой". Главное, знать, в каких местах такие ловушки могут находиться. Чаще всего в пойме реки у деревень.

За рейд мы сняли три сети и с помощью "кошки" нашли еще две у села Речкуново Тальменского района.

Причем вытаскивать пришлось не только свежий улов. Мы наткнулись на несколько старых ловушек, полных уже протухшей рыбы. Пришлось их доставать и уничтожать: сжигать на берегу. Запахом, от которого желудок выворачивает наизнанку, кажется, пропитываемся насквозь. Вадим рассказывает: о таких сетях рыбаки либо попросту забыли, либо они зацепились за коряги, и мужикам их было лень доставать. Вот и стоит такая сеть, уничтожает и рыбу в округе, травит воду и воздух. Вадим рассказывает, что в прошлом году после нереста они достали огромную сеть, заполненную тухлой рыбой до отказа. Сеть была растянута от одного берега до другого – сколько рыбы погибло, сколько ущерба нанесено природе, вздыхает инспектор.

Мёртвая рыба / Фото: Антон Дегтярев

Впрочем, иногда сети инспекторы не трогают. В том случае, если сеть промышленная: промышленным рыболовством на реке заниматься разрешено.

"Легальные сети могут быть только у тех, кто занимается промышленным рыболовством. У них есть определенная норма вылова, они каждый раз отчитываются, сколько в день рыбы поймали. Если сеть от промышленников, то в "полторашке" лежит специальное разрешение, и мы такую сеть не трогаем. Обычные рыбаки могут поставить сеть только на озерах, для этого им нужно получить у нас бесплатное и бессрочное разрешение", – объясняет Вадим.

Ловись, браконьер, большой и маленький

Бывалые браконьеры научились отличать лодку инспекторов по звуку мотора. А потому часто успевают убежать с места преступления, заслышав рев судна, и спрятаться дома. Так делают, например, жители того же Речкунова, отметил Вадим. Поэтому браконьеров из этого села мы не поймали.

Однако двое рыбаков-нарушителей все же нам попались. Когда мы шли по реке, Вадим внезапно увидел на берегу спешно уезжающий белый автомобиль.

"Гляди, убегают", – воскликнул он, показав пальцев на жуликов, и повернул к берегу.

Уже скоро лодка с грохотом врезалась в высокий берег, нос засыпало землей, а инспектор помчался куда-то в сторону зарослей. Александр спокойно привязывал лодку в ближайшему кусту, а я пошел за Вадимом. Идти пришлось недолго: горе-рыбаки стояли в ближайших кустах. Оба – пожилые и седые, в сапогах и растянутых рваных свитерах, как у стереотипных бардов. Типичные такие рыбаки советской закалки. Один – помладше, а второй – постарше.

Попались они с незаконным орудием лова – кривдой, весьма незатейливая штука – сетка, которая крепится к двум большим палкам. Ее ставят в воду и ждут, когда рыба туда заплывет. Затем рыбаки достают "добычку" и лакомятся ухой. Вот только ловится рыбы гораздо больше, чем можно съесть, поэтому и считается этот способ ловли незаконным.

Браконьер с кривдой / Фото: Антон Дегтярев

Если у браконьеров при себе кривда, шансов оправдаться нет. Нарушителей начали "оформлять". Впрочем, им это было уже не впервой. Ранее эта парочка уже попадалась Вадиму. К "задержанию" мужички отнеслись с юмором: шли и шутили – в основном над собой. Старший рыбак немного поругивал младшего за то, что тот не увидел катер издалека.

"Наказывать надо за такое. Я бы помоложе был – за километр бы его увидал. Такой катер как можно не увидеть? Если тебя в тюрьму посадят, "передачки" носить буду. В первый раз в этом году собрались за рыбой, ну нормально получилось", – ругался он.

Младший тоже шутливо ворчал на инспекторов: "Жить осталось до понедельника, а мне такую бумагу выписывают". Правда, при этом несколько раз отметил, что вообще-то наши инспекторы хорошие мужики, и даже пообещал когда-нибудь привезти им коньяк.

Старший рыбак рассказывает, что рыбачить сейчас приходится кривдой, потому что рыбы в озере стало мало, на удочку ничего не поймаешь, других озер рядом нет, а дальше заказник, в котором рыбачить вообще нельзя. Поэтому "вот так и выкручиваемся".

Оправдания инспектора не растрогали. Горе-рыбакам придется заплатить штраф две тысячи рублей. Оформление всех бумаг заняло примерно 40 минут.

Инспектор оформляет браконьеров / Фото: Антон Дегтярев

Порой браконьерам все же удается скрыться незаметно. Но чаще всего они "палятся" на самых простых вещах, говорит Александр: "Нам как-то раз показалось, что на берегу сидят браконьеры. Мы высадились, а на берегу – никого. Посмотрели и уже собрались отъезжать. А тут смотрю: фляжка лежит. Чистая. Взял ее – там водка. Стали искать тщательнее. И нашли голубчиков".

Кроме кривды, любители незаконной рыбалки используют бредни, сети, фитили и другие запрещенные орудия лова. Инспекторы часто забирают у браконьеров не только их приспособления, но порой и лодку. Но только в крайнем случае, подчеркнул Вадим.

"Это крайняя мера, когда видишь, что человек вообще не идет на контакт. Хотя лодку нам можно изымать в любом случае. Можно либо забрать ее, либо отдать под сохранную расписку. Чаще всего выбираем второй вариант. В таком случае ты ее не имеешь права до суда продать. Суд прошел, возместил ущерб – сможешь ее продать. Но есть люди, которые начинают сопротивляться, и ты забираешь у них и орудие лова, и лодку. В Шелаболихе есть штрафстоянка, туда их отгоняем. Я лично забирал только резиновые лодки. До берега таких рыбаков подвозил, а потом они уже своим ходом идут", – рассказывает Вадим.

Обычных рыбаков, которые не являются "матерыми браконьерами", инспекторы стараются сильно не наказывать. По словам Вадима, проблема многих молодых рыбаков в том, что они не читают правила рыбоводства и становятся браконьерами по незнанию.

"Часто молодой человек начинает рыбачить, когда даже ни разу не читал правила рыболовства. И нарушает от неведения. Но незнание закона не освобождает от ответственности. В итоге выписываем административный протокол, предупреждаем, чтобы больше так не делал. По человеку сразу видно, заядлый он браконьер или еще только учится рыбачить. У заядлого сразу много экранчиков. Они ставят большие сети, хотят рыбы много поймать", – объяснил Вадим.





























































































Рейд с Рыбоохраной / Фото: Антон Дегтярев

Какие штрафы за незаконную рыбалку?

Каждого браконьера ждет штраф. Штрафуют их по трем статьям КоАП РФ.

Первая – статья 8.37 часть 2 ("Ответственность за нарушение законодательства об охоте и рыболовстве") запрещает ловлю рыбы запрещенным орудием. Она предполагает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физлиц.

Вторая – статья 8.48 "Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания" предполагает штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Она касается, например, рыбалки в водоохранной зоне.

Третья – статья 8.33 "Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов". Предполагает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физлиц.

Отдельно браконьеры платят за "головы" незаконно пойманной рыбы. Например, в обычный период за одного пойманного леща браконьеры платят 500 рублей. А вот в период нереста рыбы плата за такого пойманного леща увеличивается в два раза – до тысячи рублей.

По словам Вадима, в этом году в нерест один браконьер, рыбачивший в селе Киприно, заплатил штраф 64 тысячи рублей. Вся лодка у него была забита рыбой, отметил инспектор.

Пока это самый крупный "улов" в карьере Вадима, но он уверен, что задержит и более крупные партии рыбы. Такая возможность у него точно будет, считает Вадим, ведь оставлять работу мужчина пока не намерен.

"Это хорошая работа. На природе постоянно находишься – не в кабинете сидишь. И разнообразия много, ситуации разные постоянно. С людьми общаешься, жизнь нескучная", – рассказал он.

Зато закаты красивые

Больше браконьеров за рейд мы не поймали. После встречи со стариками мы еще немного поездили по реке, видели рыбаков, но все они ловили рыбу правильно. Обратно мы вернулись, когда уже садилось солнце. Я подумал, что еще одно преимущество работы инспектором – возможность любоваться закатами, когда красно-желтое солнце ложится на водную гладь, словно капля меда, тающая в молоке. Красивое зрелище. И такое инспекторы могут видеть каждый день.

Когда мы причалили, Сергей снова загнал пса в будку и убежал строить мост через небольшой ручей. Мы же сели в УАЗ и поехали по склону наверх. Домой.

Закат после рейда/ Фото: Антон Дегтярев

Как работает инспекция?

Всего в Алтайском отделении Рыбоохраны 15 инспекторов, двое из них работают в Республике Алтай, а остальные – в Алтайском крае. Всего в отделе контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай числится 21 сотрудник. Отдел же подчиняется сибирскому управлению, главный офис которого находится в Новосибирске. По словам Вадима, сейчас Алтайский отдел по рейтингу и статистике занимает второе место по Сибири и уступает только новосибирскому.

За май 2023 года инспекторы отдела составили 163 протокола, наложили 71,2 тысячи штрафов, 70 тысяч из них уже оплачены. Было задержано 47 транспортных средств и 190 орудий лова.