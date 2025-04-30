Два теплохода столкнулись в Казани из-за сильного ветра

На месте работали правоохранительные органы

30 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото иллюстративное / amic.ru

В Казани столкнулись два теплохода. Как сообщает Inkazan.ru, инцидент произошел 29 апреля около 09:30 по местному времени.

Столкнулись лайнеры "Урал" и "Две столицы". В момент происшествия первое судно пришвартовывалось, однако из-за сильного ветра технику начало наваливать на второе.

"В результате оба теплохода получили незначительные повреждения металлического леерного ограждения и лакокрасочного покрытия. Крупного ущерба не усматривается", – добавили в пресс-службе.

В результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли следователи межрегионального следственного управления на транспорте, которые изучили ситуацию.