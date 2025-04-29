Теплоход из Новосибирска в Барнаул запустят летом 2025 года
Речные рейсы будет обсуживать обновленный каютный транспорт
29 апреля 2025, 11:41, ИА Амител
Летом 2025 года между Новосибирском и Барнаулом запустят теплоход. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
27 апреля в регионе состоялось открытие водной навигации по Оби. В ходе мероприятия губернатор Андрей Травников отметил, что речные перевозки в области продолжают развиваться и набирают популярность.
Так, по данным ведомства, сейчас проходит модернизация каютного теплохода "Новосибирск". К середине навигации 2025 года его планируют выпустить на маршрут. Он будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск, а также из Новосибирска в Барнаул. Кроме того, на нем пассажиры смогут добраться до Караканского бора.
Напомним, в Барнауле сезон навигации на Оби начнется ориентировочно 1 мая. Эту дату предварительно рассматривают, чтобы "пустить" корабли по реке. Расписание и стоимость билетов станет известна чуть позже.
В 2024 году сезон стартовал 26 апреля, а в 2023-м – 1 мая. Традиционно в краевой столице действуют три маршрута:
- Барнаул – Рассказиха – Барнаул;
- Барнаул – Бобровка – Барнаул;
- Барнаул – Кокуйское – Барнаул.
Кроме того, в городе проводятся прогулки на теплоходе "Москва-207", которые пользуются популярностью у туристов.
11:55:09 29-04-2025
Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?
12:21:06 29-04-2025
Гость (11:55:09 29-04-2025) Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?... Единожды, когда в 1965 году перегнали "Александр Грин" из Новосибирска.
13:32:09 29-04-2025
Гость (12:21:06 29-04-2025) Единожды, когда в 1965 году перегнали "Александр Грин" из Но... Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Телецкое пришел.
13:42:36 29-04-2025
Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... ]
было такое- но не совсем своим. Часть пути тянули вдоль берега Бии тракторами и тягачами!
13:49:29 29-04-2025
Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... да, весна 1968
13:50:59 29-04-2025
Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... И там остался
12:46:01 30-04-2025
Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... Только "своему ходу" помогали 3 буксирных теплохода и по берегу трактора..
12:45:52 29-04-2025
Гость (11:55:09 29-04-2025) Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?... Ваш учитель географии плачет.
13:12:27 29-04-2025
Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Если безграмотный, то молчали бы лучше.
22:16:29 29-04-2025
Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Твой вообще в шоке🤣
22:19:18 29-04-2025
Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Паром перегнали за 2 года из Новосибирска до Телецкого своим ходом. Уже год как работает. С ЮБТО до Иогача!
11:58:50 29-04-2025
Да, ждем как "ласточку" сколько лет уже.......больше 10 точно .А идея хорошая !
12:09:56 29-04-2025
нормальная новость.
речное судоходство нужно возрождать, и пассажирское и грузовое.
эта чубайсятина со своими экономистами, начитавшихся записок сумасшедших от эконом теории, порезала все, и судоходство не нужно, и опытные станции не нужны и семенной фонд не нужен.
эо все нужно возрождать и денег на это не жалеть
12:16:10 29-04-2025
"Патрис Лумумба" отреставрировали? Помню как стоял на причале возле новенького Речного вокзала... А меня везли на дачу на ПТ-68(((
12:20:08 29-04-2025
А обратного не будет? Барнаул-Новосибирск?
12:22:04 29-04-2025
Обязательно прокачусь! Увлекательное речное путешествие! Хорошо бы до моря!
12:22:38 29-04-2025
И снесли Речной вокзал.........
12:25:12 29-04-2025
Надо же, этому теплоходу 60 лет исполняется и все еще на плаву.
12:28:01 29-04-2025
😆
Верните пенсионерам лумумбу и совецкий союз!
12:49:12 29-04-2025
Кхм... (12:28:01 29-04-2025) 😆Верните пенсионерам лумумбу и совецкий союз!... да, и водку по 2,87 р
14:15:27 29-04-2025
Гость (12:49:12 29-04-2025) да, и водку по 2,87 р... Да и по 3.12 можно))
15:20:03 29-04-2025
ППШариков (14:15:27 29-04-2025) Да и по 3.12 можно))... 3,62 и 4,12!!!
16:57:41 29-04-2025
ППШариков (14:15:27 29-04-2025) Да и по 3.12 можно))... Проспект Ленина, 87 · проспект Строителей, 2 с этим домом всегда ассоциация!
09:36:26 30-04-2025
гость (16:57:41 29-04-2025) Проспект Ленина, 87 · проспект Строителей, 2 с этим домом вс... Точно )))
15:54:11 29-04-2025
Гость (12:49:12 29-04-2025) да, и водку по 2,87 р... Про цену водки в 2,87 существовала местная шутка. Угловой дом на пересечении Ленина-Строителей имеет двойной адрес 2/87. И угол этого дома указывает на гастроном под шпилем, где водку можно было купить. А в рыбном отделе на сдачу затариться соленой килькой из эмалированного корыта на закуску.
19:15:29 29-04-2025
Гость (15:54:11 29-04-2025) Про цену водки в 2,87 существовала местная шутка. Угловой до... !!! А какая водочка была прекрасная!!! Мягонькая! Вкусная! После трех стопочек по 50 становится тепло и приятно. Опьянение наступает приятное как будто на волнах покачивает!!!! А счас дернешь этой козлячки как пыльным мешком по башке...
13:35:04 29-04-2025
И сколько же он будет плыть до Барнаула?
14:03:53 29-04-2025
Сколько месяцев будет плыть эта калоша из Барнео в Энск?
16:31:10 29-04-2025
Из Нска до Барнаула, против течения, не интересно, а вот из Барнаула до Нска, можно прокатиться
19:51:16 29-04-2025
Москва 207 , тот что прогулочный, продают на Авито.. как же он отдыхающих катать то будет при продаже...?
22:16:26 29-04-2025
343434 (14:03:53 29-04-2025) Сколько месяцев будет плыть эта калоша из Барнео в Энск? ... Круиз видимо...)) К зиме будет
09:08:51 30-04-2025
Как это из Новосибирска до Томска теплоходом????
08:48:59 01-05-2025
Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!
12:44:06 01-05-2025
Федор (08:48:59 01-05-2025) Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!... приемлемо, если ночью
13:58:10 01-05-2025
Федор (08:48:59 01-05-2025) Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!... смешно. в реале пару суток будет. с несчастной бобровки час. 20 км.