НОВОСТИОбщество

Теплоход из Новосибирска в Барнаул запустят летом 2025 года

Речные рейсы будет обсуживать обновленный каютный транспорт

29 апреля 2025, 11:41, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru
Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

Летом 2025 года между Новосибирском и Барнаулом запустят теплоход. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

27 апреля в регионе состоялось открытие водной навигации по Оби. В ходе мероприятия губернатор Андрей Травников отметил, что речные перевозки в области продолжают развиваться и набирают популярность.

Так, по данным ведомства, сейчас проходит модернизация каютного теплохода "Новосибирск". К середине навигации 2025 года его планируют выпустить на маршрут. Он будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск, а также из Новосибирска в Барнаул. Кроме того, на нем пассажиры смогут добраться до Караканского бора.

Напомним, в Барнауле сезон навигации на Оби начнется ориентировочно 1 мая. Эту дату предварительно рассматривают, чтобы "пустить" корабли по реке. Расписание и стоимость билетов станет известна чуть позже.

В 2024 году сезон стартовал 26 апреля, а в 2023-м – 1 мая. Традиционно в краевой столице действуют три маршрута:

  • Барнаул – Рассказиха – Барнаул;
  • Барнаул – Бобровка – Барнаул;
  • Барнаул – Кокуйское – Барнаул.

Кроме того, в городе проводятся прогулки на теплоходе "Москва-207", которые пользуются популярностью у туристов.

Речная навигация в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Когда в Барнауле начнется сезон речной навигации по Оби?

Расписание маршрутов станет известно чуть позже
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Новосибирская область

Комментарии 35

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Гость

11:55:09 29-04-2025

Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?

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Гость

12:21:06 29-04-2025

Гость (11:55:09 29-04-2025) Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?... Единожды, когда в 1965 году перегнали "Александр Грин" из Новосибирска.

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Гость

13:32:09 29-04-2025

Гость (12:21:06 29-04-2025) Единожды, когда в 1965 году перегнали "Александр Грин" из Но... Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Телецкое пришел.

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Гость

13:42:36 29-04-2025

Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... ]
было такое- но не совсем своим. Часть пути тянули вдоль берега Бии тракторами и тягачами!

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Musik

13:49:29 29-04-2025

Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... да, весна 1968

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Гость

13:50:59 29-04-2025

Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... И там остался

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Капитан.

12:46:01 30-04-2025

Гость (13:32:09 29-04-2025) Точно знаю, что "Пионер Алтая" из Москвы своим ходом на Теле... Только "своему ходу" помогали 3 буксирных теплохода и по берегу трактора..

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Гость

12:45:52 29-04-2025

Гость (11:55:09 29-04-2025) Вроде бы когда-то теплоходы ходили от Новосиба до Телецкого?... Ваш учитель географии плачет.

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Гость

13:12:27 29-04-2025

Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Если безграмотный, то молчали бы лучше.

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Гость

22:16:29 29-04-2025

Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Твой вообще в шоке🤣

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Гость

22:19:18 29-04-2025

Гость (12:45:52 29-04-2025) Ваш учитель географии плачет. ... Паром перегнали за 2 года из Новосибирска до Телецкого своим ходом. Уже год как работает. С ЮБТО до Иогача!

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Ева

11:58:50 29-04-2025

Да, ждем как "ласточку" сколько лет уже.......больше 10 точно .А идея хорошая !

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Гость

12:09:56 29-04-2025

нормальная новость.
речное судоходство нужно возрождать, и пассажирское и грузовое.
эта чубайсятина со своими экономистами, начитавшихся записок сумасшедших от эконом теории, порезала все, и судоходство не нужно, и опытные станции не нужны и семенной фонд не нужен.
эо все нужно возрождать и денег на это не жалеть

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Гость

12:16:10 29-04-2025

"Патрис Лумумба" отреставрировали? Помню как стоял на причале возле новенького Речного вокзала... А меня везли на дачу на ПТ-68(((

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Гость

12:20:08 29-04-2025

А обратного не будет? Барнаул-Новосибирск?

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.......

12:22:04 29-04-2025

Обязательно прокачусь! Увлекательное речное путешествие! Хорошо бы до моря!

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Гость

12:22:38 29-04-2025

И снесли Речной вокзал.........

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ППШариков

12:25:12 29-04-2025

Надо же, этому теплоходу 60 лет исполняется и все еще на плаву.

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Кхм...

12:28:01 29-04-2025

😆
Верните пенсионерам лумумбу и совецкий союз!

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Гость

12:49:12 29-04-2025

Кхм... (12:28:01 29-04-2025) 😆Верните пенсионерам лумумбу и совецкий союз!... да, и водку по 2,87 р

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ППШариков

14:15:27 29-04-2025

Гость (12:49:12 29-04-2025) да, и водку по 2,87 р... Да и по 3.12 можно))

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Гость

15:20:03 29-04-2025

ППШариков (14:15:27 29-04-2025) Да и по 3.12 можно))... 3,62 и 4,12!!!

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гость

16:57:41 29-04-2025

ППШариков (14:15:27 29-04-2025) Да и по 3.12 можно))... Проспект Ленина, 87 · проспект Строителей, 2 с этим домом всегда ассоциация!

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ППШариков

09:36:26 30-04-2025

гость (16:57:41 29-04-2025) Проспект Ленина, 87 · проспект Строителей, 2 с этим домом вс... Точно )))

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Гость

15:54:11 29-04-2025

Гость (12:49:12 29-04-2025) да, и водку по 2,87 р... Про цену водки в 2,87 существовала местная шутка. Угловой дом на пересечении Ленина-Строителей имеет двойной адрес 2/87. И угол этого дома указывает на гастроном под шпилем, где водку можно было купить. А в рыбном отделе на сдачу затариться соленой килькой из эмалированного корыта на закуску.

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Гость

19:15:29 29-04-2025

Гость (15:54:11 29-04-2025) Про цену водки в 2,87 существовала местная шутка. Угловой до... !!! А какая водочка была прекрасная!!! Мягонькая! Вкусная! После трех стопочек по 50 становится тепло и приятно. Опьянение наступает приятное как будто на волнах покачивает!!!! А счас дернешь этой козлячки как пыльным мешком по башке...

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Гость

13:35:04 29-04-2025

И сколько же он будет плыть до Барнаула?

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343434

14:03:53 29-04-2025

Сколько месяцев будет плыть эта калоша из Барнео в Энск?

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Антон

16:31:10 29-04-2025

Из Нска до Барнаула, против течения, не интересно, а вот из Барнаула до Нска, можно прокатиться

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Максим

19:51:16 29-04-2025

Москва 207 , тот что прогулочный, продают на Авито.. как же он отдыхающих катать то будет при продаже...?

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Гость

22:16:26 29-04-2025

343434 (14:03:53 29-04-2025) Сколько месяцев будет плыть эта калоша из Барнео в Энск? ... Круиз видимо...)) К зиме будет

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Сергей

09:08:51 30-04-2025

Как это из Новосибирска до Томска теплоходом????

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Федор

08:48:59 01-05-2025

Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!

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Гость

12:44:06 01-05-2025

Федор (08:48:59 01-05-2025) Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!... приемлемо, если ночью

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Гость

13:58:10 01-05-2025

Федор (08:48:59 01-05-2025) Часов 5-6 до НСК с Барнаула, хорошее решение!... смешно. в реале пару суток будет. с несчастной бобровки час. 20 км.

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