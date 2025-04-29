Теплоход из Новосибирска в Барнаул запустят летом 2025 года

Речные рейсы будет обсуживать обновленный каютный транспорт

29 апреля 2025, 11:41, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

Летом 2025 года между Новосибирском и Барнаулом запустят теплоход. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

27 апреля в регионе состоялось открытие водной навигации по Оби. В ходе мероприятия губернатор Андрей Травников отметил, что речные перевозки в области продолжают развиваться и набирают популярность.

Так, по данным ведомства, сейчас проходит модернизация каютного теплохода "Новосибирск". К середине навигации 2025 года его планируют выпустить на маршрут. Он будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск, а также из Новосибирска в Барнаул. Кроме того, на нем пассажиры смогут добраться до Караканского бора.

Напомним, в Барнауле сезон навигации на Оби начнется ориентировочно 1 мая. Эту дату предварительно рассматривают, чтобы "пустить" корабли по реке. Расписание и стоимость билетов станет известна чуть позже.

В 2024 году сезон стартовал 26 апреля, а в 2023-м – 1 мая. Традиционно в краевой столице действуют три маршрута:

Барнаул – Рассказиха – Барнаул;

Барнаул – Бобровка – Барнаул;

Барнаул – Кокуйское – Барнаул.

Кроме того, в городе проводятся прогулки на теплоходе "Москва-207", которые пользуются популярностью у туристов.