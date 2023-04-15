Два участка трасс в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Спасатели призвали быть осторожнее на дорогах
15 апреля 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 15 апреля из-за гололедицы, сильного ветра и мокрого снега закрыли движение на двух участках трасс:
- по К-03 — от Змеиногорска до Рубцовска — для всех видов транспорта;
- по А-322 — от Рубцовска до Барнаула — движение ограничено для автобусов и большегрузов.
"В превентивных целях и для оказания помощи населению в Поспелихинском и Рубцовском районах находятся спасатели в количестве четырёх человек и двух единиц техники", – сообщили в региональном МЧС и призвали быть осторожнее на дорогах.
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