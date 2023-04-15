Два участка трасс в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

В Алтайском крае 15 апреля из-за гололедицы, сильного ветра и мокрого снега закрыли движение на двух участках трасс:

"В превентивных целях и для оказания помощи населению в Поспелихинском и Рубцовском районах находятся спасатели в количестве четырёх человек и двух единиц техники", – сообщили в региональном МЧС и призвали быть осторожнее на дорогах.