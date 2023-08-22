Два ударных беспилотника сбили под Москвой
Об очередной серии атак сообщил мэр столицы Собянин
22 августа 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Два ударных беспилотника сбили силы ПВО в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
По его данным, один аппарат уничтожили в районе Красногорска, другой – в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.
О разрушениях и пострадавших московский градоначальник не уточнил.
Отметим, что в последнее время Украина регулярно пытается наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью.
09:10:29 22-08-2023
Уже не смешно
10:13:55 22-08-2023
Гость (09:10:29 22-08-2023) Уже не смешно... опасно
10:18:39 22-08-2023
Один БПЛА такого типа удалось вчера посадить на ЛБС. Отправили нашим спецам разбираться с содержанием.