НОВОСТИПроисшествия

Два ударных беспилотника сбили под Москвой

Об очередной серии атак сообщил мэр столицы Собянин

22 августа 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru
Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Два ударных беспилотника сбили силы ПВО в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его данным, один аппарат уничтожили в районе Красногорска, другой – в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.

О разрушениях и пострадавших московский градоначальник не уточнил.

Отметим, что в последнее время Украина регулярно пытается наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью.

СВО Москва Происшествия Беспилотники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:10:29 22-08-2023

Уже не смешно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:55 22-08-2023

Гость (09:10:29 22-08-2023) Уже не смешно... опасно

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:39 22-08-2023

Один БПЛА такого типа удалось вчера посадить на ЛБС. Отправили нашим спецам разбираться с содержанием.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров