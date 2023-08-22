Два ударных беспилотника сбили под Москвой

Об очередной серии атак сообщил мэр столицы Собянин

22 августа 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: сайт Минобороны РФ / mil.ru

Два ударных беспилотника сбили силы ПВО в Подмосковье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По его данным, один аппарат уничтожили в районе Красногорска, другой – в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы.

О разрушениях и пострадавших московский градоначальник не уточнил.

Отметим, что в последнее время Украина регулярно пытается наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью.