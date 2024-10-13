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Эксперт считает, что Google может заблокировать аккаунты россиян

Он посоветовал заняться созданием резервных копий

13 октября 2024, 09:20, ИА Амител

Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/245
Клавиатура и мышь / Фото: pxhere.com/ru/photo/245

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google. Это связано с риском блокировки популярных среди россиян продуктов технологического гиганта. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Однако, по словам специалиста, сама компания Google не делала подобных заявлений и даже выпустила опровержение.

Проблемы у россиян возникали только при попытке использовать второй фактор аутентификации или при первичной настройке.

Павел Мясоедов утверждает, что рекомендации Минцифры о создании резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны. Он советует переносить данные на импортозамещенные аналоги.

"Что касается Google, то, что вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и невелика, ее нельзя полностью исключать", – заключил IT-специалист.

интернет

Комментарии 6

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Гость

09:44:05 13-10-2024

Что им горевать то, у них есть импортозамещатели

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Бдыщ...

09:55:58 13-10-2024

Гуглу мы на три буквы не нужны

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Гость

12:27:29 13-10-2024

Вестимо кто де-факто заблокирует, ан свалит вину на Google... Неймётся? Мало блокировки Ютуба?

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Гость

19:01:36 13-10-2024

Смартфоны превратятся в бесполезный кирпич?

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Гость

11:16:55 14-10-2024

Гугл сам по себе. А нашим пора свое придумать. Или отдаться китайцам на веки вечные.

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Гость

13:01:19 14-10-2024

Гость (11:16:55 14-10-2024) Гугл сам по себе. А нашим пора свое придумать. Или отдаться ... Гуголь нифига не сам по себе... Организация, которая переписывает историю и манипулирует доступом к огромным массивам информации, не может быть в САСШ сама по себе...

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