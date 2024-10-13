Эксперт считает, что Google может заблокировать аккаунты россиян
Он посоветовал заняться созданием резервных копий
13 октября 2024, 09:20, ИА Амител
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google. Это связано с риском блокировки популярных среди россиян продуктов технологического гиганта. Об этом агентству "Прайм" сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Однако, по словам специалиста, сама компания Google не делала подобных заявлений и даже выпустила опровержение.
Проблемы у россиян возникали только при попытке использовать второй фактор аутентификации или при первичной настройке.
Павел Мясоедов утверждает, что рекомендации Минцифры о создании резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны. Он советует переносить данные на импортозамещенные аналоги.
"Что касается Google, то, что вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и невелика, ее нельзя полностью исключать", – заключил IT-специалист.
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