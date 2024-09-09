Два выходца из Алтайского края выиграли губернаторские выборы в российских регионах

Беспрозванных стал главой Калининградской области, а Бочаров сохранил пост главы Волгоградской области

09 сентября 2024, 21:05, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Два выходца из Алтайского края выиграли губернаторские выборы в ходе ЕДГ-2024. Об этом сообщает "Атмосфера".

Так, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных победил на выборах, набрав 76,55% голосов. Он пошел на выборы от "Единой России". Второе место занял Евгений Мишин (ЛДПР) с 9,51% голосов, на третьей строке Максим Буланов (КПРФ) – 6,57%. Последним оказался Юрий Шитиков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,87%.

Беспрозванных окончил Алтайский государственный технический университет, с 2003 года работал в компании МТС в Барнауле и Новосибирске, затем был директором филиала МТС в Воронежской области. В работу во власть попал в 2012 году – сначала как зампред правительства Воронежской области, а с 2016 года – как сотрудник Минпромторга РФ. С 2017 года занимал должность замминистра. В мае 2024 года был назначен врио губернатора Калининградской области.

В Волгоградской области победу одержал действующий глава региона Андрей Бочаров – он уроженец Барнаула. Его результат превысил 79%. На втором месте – Олег Дмитриев (КПРФ, 7,57%), на третьем – Алексей Кононенко от ЛДПР с 5,21%. Далее расположились Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров") – 3,5% и Алексей Васютенко ("Справедливая Россия – За правду") – 2,42%.