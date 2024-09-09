НОВОСТИПолитика

"Образцово и прозрачно". Песков оценил прошедшие в России выборы

По словам пресс-секретаря президента, заранее принятые меры сузили возможности повлиять на голосование

09 сентября 2024, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами.

"О попытках извне повлиять на выборы в России: заранее принятые меры сузили возможности", – цитирует его РИА Новости.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Избирали, в том числе, губернаторов в 21 регионе, включая Республику Алтай.

Победу в этом субъекте одержал Андрей Турчак, набравший 74,09% голосов.

выборы Дмитрий Песков
Читайте также в сюжете: Выборы в Алтайском крае и Республике Алтай - 2024

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

23:48:15 09-09-2024

Парень Навки плохо выглядит.
У него все хорошо?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:09:31 10-09-2024

Образцовыми и прозрачными выборы станут лишь тогда, когда у каждого избирателя появятся право и возможность удостовериться лично в том, что его голос не сфабрикован. Для этого требуется нумерация бюллетеней и публикация ПРОНУМЕРОВАННЫХ(!) результатов в интернете по окончании голосования, дабы по № отрывного талона, прилагаемого к бюллетеню, поголовно любой избиратель, наделённый функцией самостоятельного контролёра, мог запросто выявить наличие или отсутствие фальсификации конкретно своего выбора.
Без такого инструмента проверки в руках у народа легитимность "избираемой" власти обречена восприниматься как липовая!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:58 10-09-2024

Гость (00:09:31 10-09-2024) Образцовыми и прозрачными выборы станут лишь тогда, когда у ... Рассуждаете как типичный иноагент, дискредитирующий власть

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:35 10-09-2024

Мы люди свободные. Что нам скажут, то мы и захотим.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:10 10-09-2024

Очередные "выборы" без выбора.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:24 10-09-2024

С каких пор выборы стали прозрачными. Политика это грязь, и честные люди там не живут.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Rutube пропал из Google Play
9 часов назад

Все новости

Новости партнеров