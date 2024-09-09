"Образцово и прозрачно". Песков оценил прошедшие в России выборы

По словам пресс-секретаря президента, заранее принятые меры сузили возможности повлиять на голосование

09 сентября 2024, 20:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в России прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с правилами.

"О попытках извне повлиять на выборы в России: заранее принятые меры сузили возможности", – цитирует его РИА Новости.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Избирали, в том числе, губернаторов в 21 регионе, включая Республику Алтай.

Победу в этом субъекте одержал Андрей Турчак, набравший 74,09% голосов.