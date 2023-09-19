Два землетрясения за сутки произошло на Алтае
Толчки зафиксировали в Кош-Агачском районе
19 сентября 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Кош-Агачском районе Республики Алтай 19 сентября произошло два землетрясения, пишет НГА.
Первое сейсмособытие магнитудой 3,6 зафиксировали в 01:56 в 46 км западнее села Бельтир, второе – в 09:34 в 44 км западнее Бельтира, магнитуда составила 3,1.
Сообщений о разрушениях нет.
Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.
13:56:50 19-09-2023
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