Два землетрясения за сутки произошло на Алтае

Толчки зафиксировали в Кош-Агачском районе

19 сентября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кош-Агачском районе Республики Алтай 19 сентября произошло два землетрясения, пишет НГА.

Первое сейсмособытие магнитудой 3,6 зафиксировали в 01:56 в 46 км западнее села Бельтир, второе – в 09:34 в 44 км западнее Бельтира, магнитуда составила 3,1.

Сообщений о разрушениях нет.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.