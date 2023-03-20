Сейсмолог оценил риск землетрясений на Алтае

Эксперты наблюдают в регионе сейсмическую активность

20 марта 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России есть несколько регионов, наиболее подверженных риску землетрясений, рассказал "Ленте.ру" замдиректора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян.

По оценке эксперта, самые сейсмоопасные регионы входят в так называемое Тихоокеанское кольцо, в первую очередь – Курилы и Камчатка.

Высокая активность, хоть и в меньшей степени, наблюдается на Алтае и в Байкальской рифтовой зоне. При этом, уточнил Татевосян, сейсмическая активность на этих территориях не зависит от обстановки в мире.

"Все основные сейсмоактивные регионы проявляют стабильно высокий уровень активности, и существенных изменений в пространственном распределении землетрясений по планете после землетрясения в Турции не произошло", – подчеркнул сейсмолог.

Ранее директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал, что Алтай находится в списке регионов, где землетрясение может произойти в ближайшее время.