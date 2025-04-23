Два землетрясения зафиксировали на Алтае 23 апреля

Местные жители не ощутили подземные толчки, пострадавших и погибших нет

23 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

В Республике Алтай произошло два землетрясения магнитудой 3 и 4,2. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сообщение о первом сейсмособытии поступило в 00:49. Его эпицентр находился северо-западнее села Бельтир Кош-Агачского района. Магнитуда землетрясения составила 3. Кроме Бельтира, в 50-километровую зону попали еще семь сел: Кош-Агач, Курай, Мухор-Тархата, Ортолык, Теленгит-Сортогой, Тобелер и Чаган-Узун.

В 08:04 стало известно о втором землетрясении. В эпицентре, который находился в 24 километрах юго-западнее Бельтира, его магнитуда составила 4,2. Здесь в 50-километровой зоне оказались семь сел Кош-Агачского и Улаганского районов: Акташ, Бельтир, Джазатор, Курай, Мухор-Тархата, Ортолык и Чаган-Узун.

Местное население не ощутило подземные толчки. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет.