Все спокойно. Землетрясение в Мьянме ничуть не смутило алтайских туристов

Жители Алтая, отдыхающие в Таиланде, узнали о землетрясении только от родственников

04 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Землетрясения в Таиланде и Мьянме не испугали алтайских туристов. В местных агентствах не наблюдают массового отказа от путевок, сообщили радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул в офисах двух компаний.

Прямо сейчас на тайских курортах отдыхают клиенты каждой из турфирм. Сразу после появления новостей о происшествии менеджеры стали писать своим клиентам, рассказала директор барнаульского офиса продаж "Пегас Туристик" Ольга Ришко.

"Мы сразу связались с туристами, которые были у нас на курорте Паттайя и даже в Бангкоке. На курорте все спокойно. Более того, о землетрясении они узнали от родственников из России. Те туристы, которые были в Бангкоке, почувствовали только, что немного дрожит люстра. На данный момент все самолеты с туристами вылетают по графикам, никто не отказывается, все курортные зоны работают, все экскурсии, включая Бангкок, выполняются по графику", – сказала она.

В туристической компании "Вокруг света" говорят, что клиенты продолжают интересоваться южноазиатским направлением. Таиланд по числу запросов все так же занимает первое место. И туры туда бронируются ежедневно, говорит директор Екатерина Савельева:

"Массовых отмен туров в Таиланд сейчас не наблюдается. Сейсмическая активность затронула северные регионы Таиланда. И наиболее серьезные последствия наблюдаются в Бангкоке. В Паттайе были замечены небольшие толки, но это не привлекло особого внимания. А самые наши популярные туристические регионы – Пхукет, Каллак и Краби – не пострадали".

Тем временем у алтайских туристов теперь есть возможность добраться без пересадок до вьетнамских курортов. Первый после пятилетнего перерыва прямой авиарейс в Нячанг вылетел ночью 1 апреля. Чартерные рейсы из краевой столицы будут выполняться раз в тринадцать дней.