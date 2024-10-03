Два жилых дома сгорели за ночь на Алтае
В одном случае причиной послужило неисправное печное отопление
03 октября 2024, 09:35, ИА Амител
Камин / Фото: pxhere.com/ru/photo/541358
В Алтайском крае за прошедшие сутки случилось 18 пожаров, два из которых – в жилых домах. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"В период первых похолоданий, когда граждане стремятся обогреть свои домики, включают обогреватели или топят печи, нередки случаи возгораний в садовых товариществах", – отметили в МЧС.
Именно такой случай произошел в рубцовском СНТ-1. Пожарные ликвидировали огонь на площади 25 квадратных метров. Людей спасли, никто не пострадал.
Спасатели напомнили, что нужно соблюдать требования безопасности. Особенно с началом отопительного сезона.
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