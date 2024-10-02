Площадь пожара на ж/д станции в Рубцовске выросла до 1200 квадратных метров

Пострадавших нет

02 октября 2024, 09:31, ИА Амител

Кадр из видео: МЧС Алтайского края

Площадь пожара в производственном здании на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги выросла почти до 1200 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в МЧС Алтайского края.

В тушении участвуют два боевых участка. В условиях сильного задымления работают пять звеньев газодымозащитной службы, также пламя ликвидируют с помощью пожарного поезда.

Всего в операции задействовано 40 человек и семь автоцистерн.

"Из опасной зоны бойцами МЧС России эвакуированы газовые баллоны. Возгорание локализовано на площади около 1200 кв. м. Угроза распространения снята. Пострадавших нет", – отметили в МЧС.

Как рассказали в РЖД, на движение поездов инцидент не повлиял. Причины произошедшего выясняются.