Площадь пожара на ж/д станции в Рубцовске выросла до 1200 квадратных метров
Пострадавших нет
02 октября 2024, 09:31, ИА Амител
Площадь пожара в производственном здании на станции Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги выросла почти до 1200 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в МЧС Алтайского края.
В тушении участвуют два боевых участка. В условиях сильного задымления работают пять звеньев газодымозащитной службы, также пламя ликвидируют с помощью пожарного поезда.
Всего в операции задействовано 40 человек и семь автоцистерн.
"Из опасной зоны бойцами МЧС России эвакуированы газовые баллоны. Возгорание локализовано на площади около 1200 кв. м. Угроза распространения снята. Пострадавших нет", – отметили в МЧС.
Как рассказали в РЖД, на движение поездов инцидент не повлиял. Причины произошедшего выясняются.
09:33:26 02-10-2024
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