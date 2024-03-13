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Два жителя Алтая купили лотерейки по 100 рублей и стали миллионерами

Они стали победителями праздничного тиража к 8 Марта

13 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com
Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

Два жителя Алтайского края выиграли по одному миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте, сообщает "Почта России".

"Билет флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная лотерея" обошелся счастливчикам в 100 рублей", – рассказали в учреждении.

Победители праздничного тиража к 8 Марта приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях в Барнауле и в селе Солонешное.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 15

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горожанка

14:05:17 13-03-2024

везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока максимальная сумма выигрыша 250 рублей((( печалька

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Гость

10:02:05 15-03-2024

горожанка (14:05:17 13-03-2024) везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока ... Это же реклама каждый день гоняют по интернету по всем сайтам чего
же верите?

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Гость

14:16:35 13-03-2024

Ага, ага :)

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ДВМ

14:46:03 13-03-2024

До целого лимона тыщ 130 не дотягивает.

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Владимир

15:11:27 13-03-2024

Покупал билеты на сайте. сначала выигрывали 3 из 4. потом 2 из 4 , потом 1 из 4 . долгое вемя не покупал. перед новым годом думаю.... эх попытаю удачу еще раз, купил 10.... выиграл из них 1, так закончилась моя история с мечталионом ))))) А чья то у кого выирало 9 из 10 - началась )))

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Гость.

19:06:53 13-03-2024

Пусть они "поделятся опытом", как выиграть миллион.

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Гость

19:12:45 13-03-2024

Гость. (19:06:53 13-03-2024) Пусть они "поделятся опытом", как выиграть миллион.... чтобы лям выиграть надо 10 (минимум) проиграть.

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Гость

20:17:55 13-03-2024

Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без осла.

— Простите, но осёл подох.

— Ну, тогда верните мои сто долларов!

— Не могу — я уже их потратил.

— Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.

— Но что вы будете с ним делать? — спросил старик.

— Я разыграю его в лотерею.

— Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла!

— Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.

Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.

— Что случилось с тем дохлым ослом?

— Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли.

— И что, никто не протестовал?

— Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился. Ну, так я просто вернул ему его два доллара.

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Гость

21:00:44 13-03-2024

Победитель ещё не обратился за выигрышем. И уже не первый раз.

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Гость

11:08:28 14-03-2024

Представьте себе ситуацию,вы идете по улице,и вам говорят,вы 5000 прохожий,вот вам 5000 руб. Поверите? В наше время главное,побольше украсть и вовремя слинять в загнивающий капитализм. Чубайс пример, последний. Да и меченный оказался не патриотом. И таких море, облеченных властью.

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Гость

12:04:13 14-03-2024

Сказка для лохов очередная

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Гость

18:25:03 14-03-2024

горожанка (14:05:17 13-03-2024) везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока ... Я максимум 40 000 выигрывал, в рапидо, иногда по 5000,6000 но это редко

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Котофей

09:55:18 15-03-2024

Хорошая реклама)

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23

15:34:29 15-03-2024

Сколько платят за такую рекламу лохотронов?

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Аль Таф

09:00:38 16-03-2024

Да ни кто ни чего не выиграл, это реклама!!! Я бы за рекламму которая вводит в заблуждение в тюрьму сажал года на три. Но пока богоизганый нагод у власти, глобально, то ничего не изменится. Обман будут называть коммерцией, рекламмой, рынком, бизнесом.

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