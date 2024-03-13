Два жителя Алтая купили лотерейки по 100 рублей и стали миллионерами
Они стали победителями праздничного тиража к 8 Марта
13 марта 2024, 14:00, ИА Амител
Победа в лотерее / Фото: unsplash.com
Два жителя Алтайского края выиграли по одному миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте, сообщает "Почта России".
"Билет флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная лотерея" обошелся счастливчикам в 100 рублей", – рассказали в учреждении.
Победители праздничного тиража к 8 Марта приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях в Барнауле и в селе Солонешное.
14:05:17 13-03-2024
везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока максимальная сумма выигрыша 250 рублей((( печалька
10:02:05 15-03-2024
горожанка (14:05:17 13-03-2024) везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока ... Это же реклама каждый день гоняют по интернету по всем сайтам чего
же верите?
14:16:35 13-03-2024
Ага, ага :)
14:46:03 13-03-2024
До целого лимона тыщ 130 не дотягивает.
15:11:27 13-03-2024
Покупал билеты на сайте. сначала выигрывали 3 из 4. потом 2 из 4 , потом 1 из 4 . долгое вемя не покупал. перед новым годом думаю.... эх попытаю удачу еще раз, купил 10.... выиграл из них 1, так закончилась моя история с мечталионом ))))) А чья то у кого выирало 9 из 10 - началась )))
19:06:53 13-03-2024
Пусть они "поделятся опытом", как выиграть миллион.
19:12:45 13-03-2024
Гость. (19:06:53 13-03-2024) Пусть они "поделятся опытом", как выиграть миллион.... чтобы лям выиграть надо 10 (минимум) проиграть.
20:17:55 13-03-2024
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришёл, как договаривались, но без осла.
— Простите, но осёл подох.
— Ну, тогда верните мои сто долларов!
— Не могу — я уже их потратил.
— Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
— Но что вы будете с ним делать? — спросил старик.
— Я разыграю его в лотерею.
— Но вы не можете разыграть в лотерею дохлого осла!
— Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что он дохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу.
— Что случилось с тем дохлым ослом?
— Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил 998 долларов прибыли.
— И что, никто не протестовал?
— Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился. Ну, так я просто вернул ему его два доллара.
21:00:44 13-03-2024
Победитель ещё не обратился за выигрышем. И уже не первый раз.
11:08:28 14-03-2024
Представьте себе ситуацию,вы идете по улице,и вам говорят,вы 5000 прохожий,вот вам 5000 руб. Поверите? В наше время главное,побольше украсть и вовремя слинять в загнивающий капитализм. Чубайс пример, последний. Да и меченный оказался не патриотом. И таких море, облеченных властью.
12:04:13 14-03-2024
Сказка для лохов очередная
18:25:03 14-03-2024
горожанка (14:05:17 13-03-2024) везет же кому-то...
Мы тоже играем каждые выходные, но пока ... Я максимум 40 000 выигрывал, в рапидо, иногда по 5000,6000 но это редко
09:55:18 15-03-2024
Хорошая реклама)
15:34:29 15-03-2024
Сколько платят за такую рекламу лохотронов?
09:00:38 16-03-2024
Да ни кто ни чего не выиграл, это реклама!!! Я бы за рекламму которая вводит в заблуждение в тюрьму сажал года на три. Но пока богоизганый нагод у власти, глобально, то ничего не изменится. Обман будут называть коммерцией, рекламмой, рынком, бизнесом.