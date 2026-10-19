В конгресс-центре проходило шоу четырех диджеев, на котором присутствовало почти пять тысяч зрителей

19 октября 2026, 09:21, ИА Амител

Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Число жертв на концерте Unreal x Jeton в стамбульском конгресс‑центре возросло до двух, передает РИА Новости. В рамках мероприятия выступили четыре диджея, а зрительный зал вмещал порядка пяти тысяч человек.

По данным СМИ, в ночь на воскресенье трое зрителей почувствовали резкое ухудшение самочувствия и были доставлены в больницу. Двоих из них врачам спасти не удалось. Еще один пострадавший по‑прежнему находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительной причиной недомогания посетителей концерта могло стать употребление алкоголя и наркотиков — такую версию рассматривают медики и сотрудники полиции.

Россиянин, побывавший на мероприятии, рассказал, что не заметил каких‑либо тревожных признаков во время шоу. При этом он отметил, что выступление последнего диджея сократили примерно на 15 минут.