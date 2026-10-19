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Два зрителя погибли на концерте Unreal и Jeton в Стамбуле

В конгресс-центре проходило шоу четырех диджеев, на котором присутствовало почти пять тысяч зрителей

19 октября 2026, 09:21, ИА Амител

Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Музыка, диджей, концерт / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Число жертв на концерте Unreal x Jeton в стамбульском конгресс‑центре возросло до двух, передает РИА Новости. В рамках мероприятия выступили четыре диджея, а зрительный зал вмещал порядка пяти тысяч человек.

По данным СМИ, в ночь на воскресенье трое зрителей почувствовали резкое ухудшение самочувствия и были доставлены в больницу. Двоих из них врачам спасти не удалось. Еще один пострадавший по‑прежнему находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Предварительной причиной недомогания посетителей концерта могло стать употребление алкоголя и наркотиков — такую версию рассматривают медики и сотрудники полиции.

Россиянин, побывавший на мероприятии, рассказал, что не заметил каких‑либо тревожных признаков во время шоу. При этом он отметил, что выступление последнего диджея сократили примерно на 15 минут.

Происшествия концерт Турция

Комментарии 1

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Гость

10:20:14 19-10-2026

Не НА концерте, а ПОСЛЕ концерта.

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