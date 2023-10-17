В ближайшие годы индексацию будут проводить не так, как раньше

17 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах будут проводить не так, как обычно. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", которое есть в распоряжении у ТАСС.

В документе также прописано, когда именно и на сколько будут увеличивать пенсии. Уже есть и расчеты, как будет меняться средний размер страховой пенсии в ближайшие три года.

О том, сколько денег будут получать российские пенсионеры в 2024, 2025 и 2026 годах, а также каким будет новый порядок индексации, – в материале amic.ru.

1 Как в России будут по-новому индексировать пенсии в 2025-м и 2026-м? Дважды в год. Сейчас пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются один раз год – 1 января. Но в 2025 и 2026 годах порядок будет иным: сначала индексацию будут проводить 1 февраля, а затем – 1 апреля.

2 На сколько увеличат пенсии в 2025 и 2026 годах? 4,5%, а с 1 апреля – еще на 2,2%. Как пишет ТАСС , с 1 февраля 2025 года пенсии неработающих россиян проиндексируют на, а с 1 апреля – еще на В 2026-м пенсионеров сначала ждет индексация на 4% (1 февраля), а затем – на 2,3% (1 апреля).

3 Когда будет ближайшая индексация пенсий в России? Следующее увеличение пенсий произойдет 1 января 2024 года, указано в документе.

4 На сколько вырастут пенсии в 2024 году? С 1 января страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,5%, говорится в заключении Счетной палаты.