Индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах будут проводить не так, как обычно. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", которое есть в распоряжении у ТАСС.
В документе также прописано, когда именно и на сколько будут увеличивать пенсии. Уже есть и расчеты, как будет меняться средний размер страховой пенсии в ближайшие три года.
О том, сколько денег будут получать российские пенсионеры в 2024, 2025 и 2026 годах, а также каким будет новый порядок индексации, – в материале amic.ru.
1
Как в России будут по-новому индексировать пенсии в 2025-м и 2026-м?
Дважды в год. Сейчас пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются один раз год – 1 января. Но в 2025 и 2026 годах порядок будет иным: сначала индексацию будут проводить 1 февраля, а затем – 1 апреля.
2
На сколько увеличат пенсии в 2025 и 2026 годах?
Как пишет ТАСС, с 1 февраля 2025 года пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,5%, а с 1 апреля – еще на 2,2%.
В 2026-м пенсионеров сначала ждет индексация на 4% (1 февраля), а затем – на 2,3% (1 апреля).
3
Когда будет ближайшая индексация пенсий в России?
Следующее увеличение пенсий произойдет 1 января 2024 года, указано в документе.
4
На сколько вырастут пенсии в 2024 году?
С 1 января страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,5%, говорится в заключении Счетной палаты.
5
Каким будет средний размер пенсии в России к 2026 году?
Из документов Счетной палаты следует, что в 2025 году средний размер пенсии составит 24 330 рублей, а в 2026-м он уже превысит отметку 25 тысяч рублей.
"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера к 2026 году увеличится до 25 590,43 рубля", – цитирует ТАСС заключение Счетной палаты.
18:17:31 17-10-2023
Сегодня надо поднять сразу на 20%! Отстаём господа в правительстве.
19:52:18 17-10-2023
гость (18:17:31 17-10-2023) Сегодня надо поднять сразу на 20%! Отстаём господа в правите... Гость, расчеты показывают, чтобы сохранить покупательную способность пенсии 2024 года на уровне начала 2018 года (года начала, так называемой, пенсионной реформы), то пенсии 2023 года надо проиндексировать на 24,25 % , а не на 7,5%, как обещает власть.
19:28:25 17-10-2023
Давайте считать , на сколько вырастет пенсия в 2025 году ( средняя по РФ)? Принимаем уровень ПСП на 1 января 2023 года , равным 21864 руб. На 1 января 2024 года получим ПСП: 21864*1,075*0,925= 21741 руб, что меньше чем на начало 2023 года. Далее, на 1 января 2025 года имеем ПСП: 21741 *0,96 (инфляция 2024 года прогноз ЦБ 4%) =20871 руб. Переходим к 2025 году. Индексация . С 1 февраля 4,5% , с 1 апреля 2,2% . Индексация в 2025 году 1,045*1,022=1,06799, или 6,8%;. Средняя за год- (4,5*2+6,8*9)/12=5,85% ( надеюсь , что автору понятны арифметические действия). ПСП на конец 2025 года- 20871*1,0585*0.96 (целевой показатель инфляции 4%)=21208 руб. См выше, какой уровень ПСП на 1 января 2023 года и сравните с итогом 2025 года. МИНУС (21208-21864) 656 рублей. По номиналу будет 21864*1,075*1,068= 25105 руб, обесцененных инфляциями 2023, 2024 и 2025 года на 25105-21864= 3241 руб. И чем гордиться?
21:21:52 18-10-2023
А на сколько вырастут цены на всё, в том числе на ЖКХ к 2026 году? Гонка цен, пенсий и зарплат продолжается...
19:43:24 20-10-2023
Позор,почему верха,живущие по максиму,бросают пенсионерам кость,чтобы совсем не загнулись.Конечно,так воровать и дербанить бюджет,на народ денег не хватает.
02:11:18 22-10-2023
Хватит уже обманывать пенсионеров. За три года меняют только цифры, а проценты остаются те же самые, 20,5.