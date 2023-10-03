На сколько проиндексируют пенсии в России в 2024 и 2025 годах?
С 2025-го пенсии будут увеличивать по новым правилам
03 октября 2023, 07:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Уже известно, на сколько предполагается увеличить пенсии россиян в 2024 году. Об этом "Газете.ru" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, уровень индексации уже определен в проекте бюджета Социального фонда. Депутат отмечает, что уже есть ясность, как будут увеличивать пенсии и в 2025-м.
О том, на сколько вырастут пенсии россиян в 2024 и 2025 годах, читайте на amic.ru.
1
На сколько проиндексируют пенсии россиян в 2024 году?
Точная величина пока не утверждена. Но предварительно уровень индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 7,5%, рассказала "Газете.ru" Бессараб.
"Согласно проекту бюджета Социального фонда, в 2024 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% – по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики", – цитирует издание депутата.По ее словам, эта величина может измениться, если уровень индексации окажется выше ожидаемого. Но пока власти ориентируются на то, что пенсии будут повышены на 7,5%.
2
Когда будет следующая индексация пенсий?
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в следующий раз будут проиндексированы 1 января 2024 года. Что касается социальных пенсий, их, как и каждый год, повысят 1 апреля.
3
Какой сейчас средний размер пенсии в России?
По данным Росстата, средний размер пенсии в России в 2023 году составляет 19 322 рубля.
4
Каким будет средний размер пенсии после индексации в 2024-м?
Точно неизвестно. Но главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в беседе с "Газетой.ru" высказала предположение, что после индексации средняя пенсия будет больше 23 тысяч рублей.
"Средний размер пенсии с 1 января 2024 года при индексации на 7,5% может составить 23,4 тыс. рублей", – цитирует издание Ващелюк.
5
Как будут увеличивать пенсии с 2025 года?
Если сейчас пенсии индексируют один раз в год, то с 2025-го это будет происходить дважды. Но даже предварительных величин, на которые может произойти рост, она не назвала. Но сообщила, от чего будет зависеть уровень индексации.
"С 2025 года планируется увеличение пенсии неработающим пенсионерам дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С 1 февраля – по уровню реальной инфляции, с 1 апреля – по уровню доходов", – пояснила "Газете.ru" Бессараб.
6
Будут ли в 2024 и 2025 годах индексировать пенсии работающим пенсионерам?
Судя по всему, нет. Сейчас пенсии для работающих пенсионеров в России не индексируют. Ни о каких планах по возобновлению индексации российские власти пока не заявляли. Те или иные депутаты регулярно поднимают этот вопрос в Госдуме, но законопроекты пока не получают необходимой поддержки.
08:02:08 03-10-2023
Любопытная однако у них математика,из 19 взять 7,5% выходит 4,пропустил наверное где то переход на новый счет
09:53:56 03-10-2023
Считаем: 19322,00+7,5%=20771,15. Но нам говорят: "Средний размер пенсии с 1 января 2024 года при индексации на 7,5% может составить 23,4 тыс. рублей", – цитирует издание Ващелюк." Рост зарплат считают так же?
10:36:22 03-10-2023
Гость (09:53:56 03-10-2023) Считаем: 19322,00+7,5%=20771,15. Но нам говорят: "Средний ра... Не читай издание ВащеГлюк, хотя другие не лучше. :)
10:21:33 03-10-2023
19322 было в 2022, а по состоянию на 01 июля 2023, средний по стране размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан равняется 21818 руб. Принимая во внимание ожидаемое повышение на 7,5% эта цифра вырастет до 23454,35 руб.
12:51:53 03-10-2023
Бийчанин (10:21:33 03-10-2023) 19322 было в 2022, а по состоянию на 01 июля 2023, средний п... мил человек,вы внимательно перечитайте выше пунктик под номером 3,там черным по белому написано данные Росстата и им принято верить,а вот ваши фантазии на фоне всего этого выглядят очень-очень убого
10:37:47 03-10-2023
Ну сейчас начнут мусолить - прибавят га 500руб., но шуму на 50 тыс. Почему только пенсионеров обсуждают? А у кого зарплата по 1млн. что - то не обсуждают
12:55:05 03-10-2023
Компенсировать людям сразу на 21,5% . И не морочить головы нам. Словно считать мы не умеем. Инфляция именно на эту сумму поднялась.
15:44:14 05-10-2023
Дурдом процветает в правительстве средняя пенсия 19322, а повысят на 7,5 % будет больше 23 тысяч. Кто там сидит и так считает? В школе вообще учились? Привыкли дурачить народ!!!!!!!!!!!!!! ,