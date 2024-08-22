Две алтайские компании стали лауреатами всероссийского конкурса "Экспортер года"

"Производительность труда" помогает предприятиям расширить географию сбыта

22 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Иллюстрация предоставлена КАКУ АЦКР

Два предприятия, участвующие в национальном проекте "Производительность труда", завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийского конкурса "Экспортер года" в категории "Крупный бизнес".

Зерноперерабатывающий комплекс "Алейскзернопродукт" имени С.Н. Старовойтова занял второе место в престижной номинации "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)". Компания, специализирующаяся на производстве мукомольно-крупяной продукции, успешно экспортирует свою продукцию в восемь стран мира.

Третье место в этой же номинации досталось производителю крупяных изделий ПК "Сибиряк". Предприятие, обладающее многолетним опытом работы в аграрной сфере, активно сотрудничает с партнерами как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо этого, генерального директора ЗАО "Алейскзернопродукт" Аллу Старовойтову удостоили звания "Лучшая женщина-экспортер".

"Меры поддержки, входящие в структуру нацпроекта, позволяют предприятиям развивать и внешнеэкономическую деятельность. В частности, участие в программе акселератор экспортного роста помогает компаниям подготовить комплексный план международного сотрудничества, выйти на зарубежные рынки или расширить географию продаж", – говорит замминистра экономического развития, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Напомним, в Алтайском крае недавно определили лучших наставников среди участников национального проекта. Компании победили в номинациях регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества".

Его целью является выявление и распространение передового опыта наставничества для повышения производительности труда. А также для обмена эффективными методами в регионе. Победители получат дипломы губернатора Алтайского края и представят регион на федеральном этапе конкурса.

Кроме того, Алтайский край находится в средней категории регионов по реализации нацпроекта "Производительность труда". Рейтинг состоит из трех групп и основывается на оценке по 11 критериям с участием Федерального центра компетенций. Эксперты отметили, что наиболее сильными сторонами региона являются региональные меры поддержки предприятий, льготные кредиты и наличие корпоративного центра опережающей подготовки.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм). В нем принимают участие компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).