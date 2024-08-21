В Алтайском крае выявили лидеров наставничества среди конкурсантов нацпроекта

Предприятия представят регион на федеральном этапе конкурса

21 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Иллюстрация предоставлена КАУ АЦКР

В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", который проводят в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Конкурс призван выявлять и распространять передовой опыт наставничества, направленный на повышение производительности труда и обмен эффективными практиками в регионе.

В этом году конкурс привлек внимание новых участников, что, по мнению экспертов, свидетельствует о растущем интересе алтайских предприятий к развитию наставничества.

"Мы в четвертый раз подводим итоги регионального конкурса по наставничеству. В текущем году присоединились компании, которые никогда до этого в конкурсе не участвовали. Это свидетельствует о высоком потенциале алтайских предприятий в данном направлении", – подчеркнул председатель экспертного совета по рассмотрению заявок на участие в конкурсе, замминистра экономразвития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.Победителей конкурса определили в трех номинациях:

"Прорывные технологии повышения производительности труда" . Первое место заняла компания "Сити Бэйкер", производитель мучных кондитерских изделий под торговой маркой "Бисквитъ".

. Первое место заняла компания "Сити Бэйкер", производитель мучных кондитерских изделий под торговой маркой "Бисквитъ". "Профессиональное развитие молодежи" . Победителем стала компания "Нортек", специализирующаяся на производстве шин для сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей.

. Победителем стала компания "Нортек", специализирующаяся на производстве шин для сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых автомобилей. "Наставничество в индустрии гостеприимства". В этой специальной номинации, впервые представленной в конкурсе, победу одержала туристическая компания "Охота", занимающаяся организацией туров и туристических маршрутов.

Всех победителей наградят дипломами губернатора Алтайского края. Они получат уникальную возможность представить регион на федеральном этапе конкурса "Лучшие практики наставничества".

Напомним, Алтайский край попал в среднюю группу регионов по реализации нацпроекта "Производительность труда". Рейтинг состоит из трех групп, его составили на основе оценок по 11 показателям с участием Федерального центра компетенций.

По мнению экспертов, сильные стороны края включают региональные меры поддержки предприятий, льготное кредитование и наличие корпоративного центра опережающей подготовки.

Проект эффективно помогает предприятиям улучшить производство.

Например, оптимизация процессов позволила алтайскому кожевенному заводу "Русская кожа Алтай" повысить производительность на 10%. Улучшения на животноводческом комплексе "Бурановское" привели к увеличению выработки сырого молока на 12%. А компания "СибКомплект", успешно завершив модернизацию предприятия, повысила производительность на 26 %.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).