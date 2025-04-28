Две алтайские компании выключили у себя свет, чтобы ФАС не нашла нарушений
Антимонопольщики проводят в Алтайском крае внеплановые проверки
28 апреля 2025, 23:28, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба России проводит в Алтайском крае внеплановые проверки. Как сообщает пресс-центр ФАС, две алтайские компании попытались воспрепятствовать сотрудникам службы.
Проверки проводятся в отношении компаний "СК Профлидер", "РСМУ 8" и "Строй Комплект", а также "Ледсвет", "Спецстройинжиниринг" и одного из заказчиков Алтайского края. Их подозревают в сговорах на торгах, проводимых в том числе в рамках реализации нацпроектов "Культура" и "Здравоохранение".
Сотрудники ФАС провели осмотры территорий и помещений, а также документов и информации ряда проверяемых лиц.
"При проведении осмотров представители ООО "Ледсвет" и ООО "Спецстройинжиниринг" препятствовали сотрудникам ФАС России. Они отключили электроэнергию и закрыли доступ в отдельные помещения. За воспрепятствование законным действиям сотрудников службы компаниям могут грозить штрафы", – говорится в сообщении.
В ФАС напомнили, что в 2024 году штрафы за воспрепятствование антикартельным проверкам увеличились. Их размер для юрлиц составляет от 100 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от выручки.
Окончательные выводы служба сделает, завершив все проверки и проанализировав полученную информацию.
08:26:10 29-04-2025
Антимонопольщики у нас одноглазые...Видят только то, что им указано видеть. А то, что энергетики, водоканальцики и прочие монополисты нагло пользуются своим монополизмом-им наплевать...
09:58:41 29-04-2025
абсолютно бутафорская структура, живущая на бюджетные деньги.
справедливости ради скажу, что не они одни такие
13:48:36 30-04-2025
Какие все умные!
13:50:55 30-04-2025
Надо же! Какие умные рассуждающие!
13:52:18 30-04-2025
Надо же! Какие умные рассуждающие!