Две алтайские компании выключили у себя свет, чтобы ФАС не нашла нарушений

Антимонопольщики проводят в Алтайском крае внеплановые проверки

28 апреля 2025, 23:28, ИА Амител

Лампочка в темноте / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Федеральная антимонопольная служба России проводит в Алтайском крае внеплановые проверки. Как сообщает пресс-центр ФАС, две алтайские компании попытались воспрепятствовать сотрудникам службы.

Проверки проводятся в отношении компаний "СК Профлидер", "РСМУ 8" и "Строй Комплект", а также "Ледсвет", "Спецстройинжиниринг" и одного из заказчиков Алтайского края. Их подозревают в сговорах на торгах, проводимых в том числе в рамках реализации нацпроектов "Культура" и "Здравоохранение".

Сотрудники ФАС провели осмотры территорий и помещений, а также документов и информации ряда проверяемых лиц.

"При проведении осмотров представители ООО "Ледсвет" и ООО "Спецстройинжиниринг" препятствовали сотрудникам ФАС России. Они отключили электроэнергию и закрыли доступ в отдельные помещения. За воспрепятствование законным действиям сотрудников службы компаниям могут грозить штрафы", – говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что в 2024 году штрафы за воспрепятствование антикартельным проверкам увеличились. Их размер для юрлиц составляет от 100 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от выручки.

Окончательные выводы служба сделает, завершив все проверки и проанализировав полученную информацию.