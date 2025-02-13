Картели и злоупотребления. Почти 800 жалоб о нарушении конкуренции получил ФАС на Алтае

Ведомство отмечает, что с каждым годом количество обращений в Алтайском крае растет

13 февраля 2025, 06:35, ИА Амител

Руководитель Алтайского УФАС Андрей Гостюшев / Фото: amic.ru

789 заявлений о нарушении закона о защите конкуренции поступило в 2024 году в Алтайское краевое УФАС: это в два раза больше в сравнении с предыдущим годом. В результате ведомство возбудило 18 антимонопольных дел, выдало 21 предупреждение и еще два предписания. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель регионального управления Андрей Гостюшев.

"Ежегодно мы фиксируем кратное увеличение поступающих к нам обращений. Для сравнения: в 2023 году их было 363. Такая тенденция связана с ростом доверия к нашей структуре и нашему функционалу: если нарушение подтверждается, мы можем восстановить права граждан, предпринимателей, фирм", – рассказал Андрей Гостюшев.

Самым распространенным нарушением в прошлом году стало злоупотребление компаний-монополистов своим положением. Также ведомство фиксировало несоблюдение антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного самоуправления. Растет в УФАС и количество жалоб на недобросовестную конкуренцию компаний, которые работают на одном рынке.