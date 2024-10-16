В Барнауле две швеи подрались из-за лекала

Женщина душила коллегу и угрожала ей убийством

16 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Одежда на вешалке / Фото: unsplash.com

В Барнауле подрались две швеи, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Одна из женщин увидела, что ее лекалом пользуется коллега. Между швеями начался словесный конфликт, который перерос в то, что владелица лекала начала душить оппонентку и угрожать убийством. При этом на суде злоумышленница сказала, что не начинала ссору, а лишь защищалась.

В итоге женщину признали виновной по статье "Угроза убийством" и наказали 120 часами обязательных работ.