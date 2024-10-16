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В Барнауле две швеи подрались из-за лекала

Женщина душила коллегу и угрожала ей убийством

16 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Одежда на вешалке / Фото: unsplash.com
Одежда на вешалке / Фото: unsplash.com

В Барнауле подрались две швеи, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Одна из женщин увидела, что ее лекалом пользуется коллега. Между швеями начался словесный конфликт, который перерос в то, что владелица лекала начала душить оппонентку и угрожать убийством. При этом на суде злоумышленница сказала, что не начинала ссору, а лишь защищалась.

В итоге женщину признали виновной по статье "Угроза убийством" и наказали 120 часами обязательных работ.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

16:36:23 16-10-2024

Лучше бы из-за мужика подрались. А то из-за лекала.

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Степан Лекало

22:09:30 16-10-2024

Вот опять эти модистки подрались, чё им не хватает-та

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Мусик

09:39:41 17-10-2024

важная новость.
интригующая.

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Гость

14:22:52 17-10-2024

Должна остаться одна из них! Ёёё!

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