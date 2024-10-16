В Барнауле две швеи подрались из-за лекала
Женщина душила коллегу и угрожала ей убийством
16 октября 2024, 16:31, ИА Амител
Одежда на вешалке / Фото: unsplash.com
В Барнауле подрались две швеи, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Одна из женщин увидела, что ее лекалом пользуется коллега. Между швеями начался словесный конфликт, который перерос в то, что владелица лекала начала душить оппонентку и угрожать убийством. При этом на суде злоумышленница сказала, что не начинала ссору, а лишь защищалась.
В итоге женщину признали виновной по статье "Угроза убийством" и наказали 120 часами обязательных работ.
16:36:23 16-10-2024
Лучше бы из-за мужика подрались. А то из-за лекала.
22:09:30 16-10-2024
Вот опять эти модистки подрались, чё им не хватает-та
09:39:41 17-10-2024
важная новость.
интригующая.
14:22:52 17-10-2024
Должна остаться одна из них! Ёёё!