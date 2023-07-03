Две девочки пропали из лагеря в Новосибирской области
Они и ранее сбегали из дома
03 июля 2023, 13:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Новосибирской области ищут двух девочек, которые ночью ушли из лагеря в Бердске, пишет NGS.
В областном ГУ МЧС рассказали, что пропавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее они неоднократно покидали место жительства.
Поиски детей продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пропал житель Родинского района Алтайского края. Мужчина в ночь на 30 июня ушел из гостиницы за спиртным и не вернулся.
Комментарии 0