Две девочки пропали из лагеря в Новосибирской области

Они и ранее сбегали из дома

03 июля 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области ищут двух девочек, которые ночью ушли из лагеря в Бердске, пишет NGS.

В областном ГУ МЧС рассказали, что пропавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее они неоднократно покидали место жительства.

Поиски детей продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пропал житель Родинского района Алтайского края. Мужчина в ночь на 30 июня ушел из гостиницы за спиртным и не вернулся.