Две дороги за ночь перекрыли в районах Алтайского края
Их откроют при улучшении обстановки
30 марта 2024, 07:11, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Еще два участка дорог в Алтайском крае перекрыли минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
С 23:30 введены ограничения в Романовском районе на автодороге К-45 "Селиверстово-Грановка-Закладное-Тамбовске-Завьялово" на участке от села Грановка до села Закладное.
С 01:15 из-за перелива через дорогу талых вод временно ограничено движение на автодороге К-03 "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка - Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" в границах Волчихинского и Михайловского районов.
Обе дороги перекрыты до улучшения обстановки.
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