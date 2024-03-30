Две дороги за ночь перекрыли в районах Алтайского края

Их откроют при улучшении обстановки

30 марта 2024, 07:11, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще два участка дорог в Алтайском крае перекрыли минувшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

С 23:30 введены ограничения в Романовском районе на автодороге К-45 "Селиверстово-Грановка-Закладное-Тамбовске-Завьялово" на участке от села Грановка до села Закладное.

С 01:15 из-за перелива через дорогу талых вод временно ограничено движение на автодороге К-03 "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка - Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" в границах Волчихинского и Михайловского районов.

Обе дороги перекрыты до улучшения обстановки.