Две хаски растерзали лицо девятилетнему мальчику в Сочи

Ребенка экстренно доставили в больницу на вертолете

27 февраля 2025, 09:25, ИА Амител

Хаски / Фото: unsplash.com / Lesli Whitecotton

В Сочи две хаски разорвали девятилетнему ребенку лицо. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Известно, что собаки напали на ребенка в 09:30 утра по местному времени в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Две хаски, находившиеся за соседским забором, сорвались с цепи и растерзали мальчику лицо.

Ребенка экстренно доставили в больницу на вертолете с тяжелыми травмами.