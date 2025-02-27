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Две хаски растерзали лицо девятилетнему мальчику в Сочи

Ребенка экстренно доставили в больницу на вертолете

27 февраля 2025, 09:25, ИА Амител

Хаски / Фото: unsplash.com / Lesli Whitecotton
Хаски / Фото: unsplash.com / Lesli Whitecotton

В Сочи две хаски разорвали девятилетнему ребенку лицо. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Известно, что собаки напали на ребенка в 09:30 утра по местному времени в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Две хаски, находившиеся за соседским забором, сорвались с цепи и растерзали мальчику лицо.

Ребенка экстренно доставили в больницу на вертолете с тяжелыми травмами.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело, расследование которого взято прокуратурой Адлерского района города Сочи на контроль", – прокомментировали в ведомстве.

Происшествия Россия дети

Комментарии 4

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Гость

10:52:18 27-02-2025

Сегодня уже три сообщения про агрессивных собак. Зоошизанутые, чаво молчите? Защищайте несчастных собачек. А люди, особенно дети всё стерпят.

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Дюша

11:03:56 27-02-2025

Гость (10:52:18 27-02-2025) Сегодня уже три сообщения про агрессивных собак. Зоошизануты... Сверху спустили команду поднять градус в теме чипирования...У некоторых челошизов пробку выбило...Тебя в детстве собаки напугали или сам по себе ущемленный?

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Гость

11:57:01 27-02-2025

Дюша, к психиатору сходи.

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Гость

12:26:09 27-02-2025

Сегодня уже три сообщения про агрессивных собак.----- а теперь посмотри, сколько каждый день сообщений про агрессивных типалюдей. Сранение точно не в пользу последних. А по теме - это ж как хасок нужно довести, чтоб они на людей кинулись, не представляю даже. Хаски, сидящие на цепи, это что то... И второй вариант - помесь.

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