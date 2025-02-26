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Могут напасть на детей. Стая бродячих собак ворвалась на территорию новосибирской школы

Животные беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника

26 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Собаки у новосибирской школы / Фото: om1.ru
Собаки у новосибирской школы / Фото: om1.ru

В Новосибирске на территории школы № 138 заметили стаю бездомных собак. Как сообщает "Om1 Новосибирск", за воротами образовательного учреждения оказались от четырех до пяти животных.

Судя по кадрам, собаки беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника. Животные сторонились автора кадров, однако даже на расстоянии можно заметить, что они довольно крупные.

"Стая собак бегает около школы. У нас что-нибудь будут с этим поголовьем делать? Сейчас дети со школы пойдут, есть вероятность, что могут напасть", – комментирует очевидец.

Новосибирская область

Комментарии 8

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Гость

17:49:22 26-02-2025

Зоошизы, объясните , что нельзя трогать несчастных собачек. Просто детям незачем в школу ходить и собачек провацировать.

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Дюша

08:56:19 27-02-2025

Гость (17:49:22 26-02-2025) Зоошизы, объясните , что нельзя трогать несчастных собачек. ... Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись.

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Гость

13:58:48 27-02-2025

Дюша (08:56:19 27-02-2025) Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись.... как твои щенки поживают?

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Гость

20:07:44 26-02-2025

адекватным людям ясно, что это самовыгульные животные, кругом частный сектор, решать проблему с хозяевами тупыми надо

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Гость

23:29:01 26-02-2025

Если чипированы, то всё законно. Дети сами виноваты. Что родились в этой стране.

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Гость

10:55:57 27-02-2025

Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись................Лечиться тебе надо.

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Гость

11:32:30 27-02-2025

а чего минусуете мнение разбираться с хозяевами самовыгульных? То есть оправдываете самовыгул? Проблему решать хотите или призыв убивать собак это для убийства ради? В частном секторе уничтожить собак, хозяева возьмут следующих и это будет бесконечно, это не решит проблемы, временем проверено. Именно с хозяевами нужно работать, в идеале разрешение на содержание животного должно быть и ощутимое наказание за самовыгул.

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Гость

13:57:25 27-02-2025

В частном секторе уничтожить собак, хозяева возьмут следующих и это будет бесконечно
=
бред.никогда не возьму другую,если эту пристрелят.и раньше их численность КОНТРОЛИРОВАЛИ отстрелом,одна-две-не опасны,пока не соберутся в стаю

в идеале разрешение на содержание животного должно быть и ощутимое наказание за самовыгул
===
есть тысяча и один способ не платить эти штрафы ,либо платить по копейке.
.взять щенка беспородного с разрежения?-такого бреда никогда не будет


чего минусуете мнение разбираться с хозяевами самовыгульных?
===
в данной стае есть самовыгульные? как установите? ну пришли к одной бабке-скажет не моя,дальше что? куда псин этих?

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