Могут напасть на детей. Стая бродячих собак ворвалась на территорию новосибирской школы

Животные беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника

26 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Собаки у новосибирской школы / Фото: om1.ru

В Новосибирске на территории школы № 138 заметили стаю бездомных собак. Как сообщает "Om1 Новосибирск", за воротами образовательного учреждения оказались от четырех до пяти животных.

Судя по кадрам, собаки беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника. Животные сторонились автора кадров, однако даже на расстоянии можно заметить, что они довольно крупные.