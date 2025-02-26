Могут напасть на детей. Стая бродячих собак ворвалась на территорию новосибирской школы
Животные беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника
26 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
Собаки у новосибирской школы / Фото: om1.ru
В Новосибирске на территории школы № 138 заметили стаю бездомных собак. Как сообщает "Om1 Новосибирск", за воротами образовательного учреждения оказались от четырех до пяти животных.
Судя по кадрам, собаки беспрепятственно перемещаются по местности и ни на одной из них нет поводка или намордника. Животные сторонились автора кадров, однако даже на расстоянии можно заметить, что они довольно крупные.
"Стая собак бегает около школы. У нас что-нибудь будут с этим поголовьем делать? Сейчас дети со школы пойдут, есть вероятность, что могут напасть", – комментирует очевидец.
17:49:22 26-02-2025
Зоошизы, объясните , что нельзя трогать несчастных собачек. Просто детям незачем в школу ходить и собачек провацировать.
08:56:19 27-02-2025
Гость (17:49:22 26-02-2025) Зоошизы, объясните , что нельзя трогать несчастных собачек. ... Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись.
13:58:48 27-02-2025
Дюша (08:56:19 27-02-2025) Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись.... как твои щенки поживают?
20:07:44 26-02-2025
адекватным людям ясно, что это самовыгульные животные, кругом частный сектор, решать проблему с хозяевами тупыми надо
23:29:01 26-02-2025
Если чипированы, то всё законно. Дети сами виноваты. Что родились в этой стране.
10:55:57 27-02-2025
Челошиза, твоё мнение все давно усвоили. Иди лечись................Лечиться тебе надо.
11:32:30 27-02-2025
а чего минусуете мнение разбираться с хозяевами самовыгульных? То есть оправдываете самовыгул? Проблему решать хотите или призыв убивать собак это для убийства ради? В частном секторе уничтожить собак, хозяева возьмут следующих и это будет бесконечно, это не решит проблемы, временем проверено. Именно с хозяевами нужно работать, в идеале разрешение на содержание животного должно быть и ощутимое наказание за самовыгул.
13:57:25 27-02-2025
В частном секторе уничтожить собак, хозяева возьмут следующих и это будет бесконечно
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бред.никогда не возьму другую,если эту пристрелят.и раньше их численность КОНТРОЛИРОВАЛИ отстрелом,одна-две-не опасны,пока не соберутся в стаю
в идеале разрешение на содержание животного должно быть и ощутимое наказание за самовыгул
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есть тысяча и один способ не платить эти штрафы ,либо платить по копейке.
.взять щенка беспородного с разрежения?-такого бреда никогда не будет
чего минусуете мнение разбираться с хозяевами самовыгульных?
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в данной стае есть самовыгульные? как установите? ну пришли к одной бабке-скажет не моя,дальше что? куда псин этих?