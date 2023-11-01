Две иномарки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле
Автомобили не поделили полосу возле ТРЦ Galaxy
01 ноября 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На проспекте Строителей, около ТРЦ Galaxy, произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Согласно снимку с места происшествия, две иномарки не поделили полосу. О пострадавших при столкновении не сообщается.
Данные сервиса "Яндекс.Пробки" свидетельствуют, что сейчас серьезный затор образовался на Строителей по направлению к Павловскому тракту, а также на улице Челюскинцев.
16:40:47 01-11-2023
ха-ха, 4-й и 5-й ряд притерлись, обочечники ))). Наконец-то карма сработала.
16:42:27 01-11-2023
Не полосу, а тротуар
17:38:27 01-11-2023
надеюсь хоть до одного объездуна дошло, что там ездить не надо....
19:48:08 01-11-2023
Сделайте там каждые 50-70 метров какие-нибудь бордюры от стены до проезжей части. Мешать парковаться они не будут, а возможность красть чужое место в очереди (а значит и время) объездунами пропадет, так как объезжать по прилегающей территории станет бессмысленно.
20:05:45 01-11-2023
Справедливость восторжествовала!
22:44:29 01-11-2023
Выделить малые Строители и встречное движение на них организовать в сторону вокзала... в свете встречных фар научатся полосы соблюдать
11:34:29 02-11-2023
И поделом четырестапятидесятому :)
11:48:09 02-11-2023
как же достали эти обочечники! Ничуть не лучше гордые ездуны по выделенке, которые перед камерой щемятся в обычный ряд, денег экономят...