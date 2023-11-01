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Две иномарки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле

Автомобили не поделили полосу возле ТРЦ Galaxy

01 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На проспекте Строителей, около ТРЦ Galaxy, произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно снимку с места происшествия, две иномарки не поделили полосу. О пострадавших при столкновении не сообщается.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки" свидетельствуют, что сейчас серьезный затор образовался на Строителей по направлению к Павловскому тракту, а также на улице Челюскинцев.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 8

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Гость

16:40:47 01-11-2023

ха-ха, 4-й и 5-й ряд притерлись, обочечники ))). Наконец-то карма сработала.

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Гость

16:42:27 01-11-2023

Не полосу, а тротуар

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Гость

17:38:27 01-11-2023

надеюсь хоть до одного объездуна дошло, что там ездить не надо....

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Гость

19:48:08 01-11-2023

Сделайте там каждые 50-70 метров какие-нибудь бордюры от стены до проезжей части. Мешать парковаться они не будут, а возможность красть чужое место в очереди (а значит и время) объездунами пропадет, так как объезжать по прилегающей территории станет бессмысленно.

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Гость

20:05:45 01-11-2023

Справедливость восторжествовала!

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Гость

22:44:29 01-11-2023

Выделить малые Строители и встречное движение на них организовать в сторону вокзала... в свете встречных фар научатся полосы соблюдать

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Гость

11:34:29 02-11-2023

И поделом четырестапятидесятому :)

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Гость

11:48:09 02-11-2023

как же достали эти обочечники! Ничуть не лучше гордые ездуны по выделенке, которые перед камерой щемятся в обычный ряд, денег экономят...

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