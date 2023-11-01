Две иномарки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле

Автомобили не поделили полосу возле ТРЦ Galaxy

01 ноября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На проспекте Строителей, около ТРЦ Galaxy, произошло ДТП. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно снимку с места происшествия, две иномарки не поделили полосу. О пострадавших при столкновении не сообщается.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки" свидетельствуют, что сейчас серьезный затор образовался на Строителей по направлению к Павловскому тракту, а также на улице Челюскинцев.