Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на Алтае

Среди раненых – шестилетний мальчик

01 ноября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Три человека, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате ДТП в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 30 октября около 17:00 вблизи села Тюдрала. 56-летний водитель Nissan Datsun не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился 34-летний местный житель.

"В результате ДТП... был госпитализирован водитель автомобиля Toyota Caldina. Кроме того, незначительные травмы получили пассажиры универсала: 36-летняя местная жительница и 6-летний мальчик", – рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательства установили, что водитель Nissan Datsun сел за руль пьяным. Мужчину привлекли к административной ответственности.

В ночь на 1 ноября в Топчихинском районе Алтайского края водитель рейсового автобуса насмерть сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте, а шофера госпитализировали.