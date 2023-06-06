Что известно о пожаре на подстанции в селе Смазнево и какой ущерб он нанёс?
Больше 40 населённых пунктов оставались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево
06 июня 2023, 14:20, ИА Амител
В Алтайском крае пожар вспыхнул на подстанции в селе Смазнево 5 июня. В результате этого десятки сёл в разных районах остались без света.
Что известно о пожаре и ликвидировали ли его – в материале amic.ru.
Что случилось?
Есть ли пострадавшие?
Что стало причиной пожара на подстанции в Смазнево?
Какие районы остались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево?
В результате пожара на подстанции в селе Смазнево отключилось электричество в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Поручил Министерству промышленности и энергетики региона помочь местным властям в Заринском районе как можно скорее ликвидировать последствия пожара на станции Смазнево", – добавил губернатор.
Всего из-за ЧП без света остались 45 населённых пунктов. Подробно об этом можно прочитать в материале amic.ru.
Быстро ли локализовали пожар в Смазнево?
В 18:10 на место происшествия прибыли пожарные, а в 20:20 – пожарный поезд.
До 21:00 открытый огонь был локализован.
Восстановлено ли электроснабжение?
Нанёс ли пожар вред экологии?
Пока неизвестно.
"Взяты пробы почвы на содержание нефтепродуктов. Выполнены замеры атмосферного воздуха на содержание оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, углерода (сажи). Превышений ПДК не выявлено", – говорится в сообщении пресс-службы.
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