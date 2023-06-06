Больше 40 населённых пунктов оставались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево

06 июня 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В Алтайском крае пожар вспыхнул на подстанции в селе Смазнево 5 июня. В результате этого десятки сёл в разных районах остались без света.

Что известно о пожаре и ликвидировали ли его – в материале amic.ru.

1 Что случилось? Пожар произошёл на тяговой подстанции в алтайском селе Смазнево накануне, 5 июня, ближе к 18:00.

2 Есть ли пострадавшие? Нет, пострадавших нет.

3 Что стало причиной пожара на подстанции в Смазнево? Amic.ru сообщал, что, по информации некоторых СМИ, причиной ЧП могло стать возгорание трансформатора. При этом в пресс-службе Западно-Сибирской железной дроги говорят, что причины пожара устанавливаются. В результате происшествия в нескольких районах края отключилось электричество.

4 Какие районы остались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево? В результате пожара на подстанции в селе Смазнево отключилось электричество в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. "Поручил Министерству промышленности и энергетики региона помочь местным властям в Заринском районе как можно скорее ликвидировать последствия пожара на станции Смазнево", – добавил губернатор. Всего из-за ЧП без света остались 45 населённых пунктов. Подробно об этом можно прочитать в материале amic.ru.

5 Быстро ли локализовали пожар в Смазнево? В 18:10 на место происшествия прибыли пожарные, а в 20:20 – пожарный поезд. До 21:00 открытый огонь был локализован.

6 Восстановлено ли электроснабжение? Да. "Уже в 21:45 <...> напряжение было подано всем потребителям в полном объёме", – отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.