Две массовые аварии за вечер произошли в барнаульском поселке

В обоих случаях обошлось без пострадавших

18 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

ДТП во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в поселке Власиха за вечер 17 февраля произошло две массовые аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Первое ДТП зафиксировали в 16:30 на пересечении улиц Мамонтова и Сибирской. В аварии приняли участие три автомобиля – Nissan X-Trail, Nissan Sunny и Chery Tiggo. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже вечером произошло еще одно ДТП на улице Мамонтова. В нем также столкнулись три автомобиля – Toyota Mark 2, Nissan Murano и Audi A6. Авария обошлась без пострадавших.

На данный момент подробности происшествий выясняются.