Две массовые аварии за вечер произошли в барнаульском поселке
В обоих случаях обошлось без пострадавших
18 февраля 2024, 11:35, ИА Амител
ДТП во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле в поселке Власиха за вечер 17 февраля произошло две массовые аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Первое ДТП зафиксировали в 16:30 на пересечении улиц Мамонтова и Сибирской. В аварии приняли участие три автомобиля – Nissan X-Trail, Nissan Sunny и Chery Tiggo. К счастью, обошлось без пострадавших.
Позже вечером произошло еще одно ДТП на улице Мамонтова. В нем также столкнулись три автомобиля – Toyota Mark 2, Nissan Murano и Audi A6. Авария обошлась без пострадавших.
На данный момент подробности происшествий выясняются.
19:51:05 18-02-2024
Ещё постройте коттеджей, да по более))
08:00:38 19-02-2024
Туды их вместе с автохламом ихним!