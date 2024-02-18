НОВОСТИПроисшествия

Две массовые аварии за вечер произошли в барнаульском поселке

В обоих случаях обошлось без пострадавших

18 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

ДТП во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП во Власихе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в поселке Власиха за вечер 17 февраля произошло две массовые аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Первое ДТП зафиксировали в 16:30 на пересечении улиц Мамонтова и Сибирской. В аварии приняли участие три автомобиля – Nissan X-Trail, Nissan Sunny и Chery Tiggo. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже вечером произошло еще одно ДТП на улице Мамонтова. В нем также столкнулись три автомобиля – Toyota Mark 2, Nissan Murano и Audi A6. Авария обошлась без пострадавших.

На данный момент подробности происшествий выясняются.

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

19:51:05 18-02-2024

Ещё постройте коттеджей, да по более))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:38 19-02-2024

Туды их вместе с автохламом ихним!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров