Две семьи убили в Карелии, а дома сожгли, чтобы скрыть преступление
Подозреваемых уже задержали
01 августа 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Карелии после двух пожаров спасатели нашли шесть трупов. Оказалось, что людей убили, а следы преступления попытались скрыть.
Первый пожар произошел в селе Деревянном. Внутри сгоревшего дома нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца со следами ножевых ранений.
Во втором сгоревшем доме обнаружили тела мужчины, брата его жены и неустановленного пенсионера.
Сотрудники полиции нашли подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин. Мотив совершения убийств пока не установлен, пишет Shot.
17:32:52 02-08-2023
5 трупов