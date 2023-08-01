Две семьи убили в Карелии, а дома сожгли, чтобы скрыть преступление

Подозреваемых уже задержали

01 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Карелии после двух пожаров спасатели нашли шесть трупов. Оказалось, что людей убили, а следы преступления попытались скрыть.

Первый пожар произошел в селе Деревянном. Внутри сгоревшего дома нашли тела 39-летнего мужчины и его 71-летнего отца со следами ножевых ранений.

Во втором сгоревшем доме обнаружили тела мужчины, брата его жены и неустановленного пенсионера.

Сотрудники полиции нашли подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин. Мотив совершения убийств пока не установлен, пишет Shot.