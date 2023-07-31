Женщина, пострадавшая при крушении вертолета на Алтае, скончалась в Барнауле

Она получила 90-95% ожогов тела, состояние оценивалось как крайне тяжелое

31 июля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеНекрасов"

Число погибших при крушении вертолета в Тюнгуре в Республике Алтай выросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По их информации, в Барнауле скончалась туристка, получившая серьезные травмы. У нее 90-95% ожогов тела, состояние оценивалось как крайне тяжелое. Женщина находилась на ИВЛ.

Врачи продолжают оказывать помощь шести пострадавшим. Четверо находятся в республиканской больнице в Горно-Алтайске. Два тяжелых пациента, женщина с ожогами и мужчина с ожогами и травмами, находятся в барнаульских больницах.

Напомним, что вертолет Ми-8 компании "АлтайАвиа", на борту которого было 16 человек, потерпел крушение в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Населенный пункт расположен в 43 км от горы Белухи. При крушении вертолета погибли четыре человека. Изначально сообщалось о шести погибших, но затем в ГУ МЧС по Республике Алтай уточнили информацию.

Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России расследует уголовное дело по факту крушения.