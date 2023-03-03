Две сибирячки отлетели на дорогу из-за снежной лавины с крыши дома
Пострадавшие чудом не оказались под колёсами грузовика
03 марта 2023, 16:16, ИА Амител
В Кемеровской области выясняют причины схода снега с крыши здания, в результате чего двух женщин отбросило на дорогу, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в Тайге. На видео две жительницы, возле которых обрушилась снежная лавина, отлетают на несколько метров и оказываются посреди дороги. Причём за пару секунд до этого проехал грузовик, так что пострадавшие могли попасть под колёса машины.
"Организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве в связи со сходом снега с крыши здания, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", – рассказали в ведомстве.
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