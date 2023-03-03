Две сибирячки отлетели на дорогу из-за снежной лавины с крыши дома

Пострадавшие чудом не оказались под колёсами грузовика

03 марта 2023, 16:16, ИА Амител

В Кемеровской области выясняют причины схода снега с крыши здания, в результате чего двух женщин отбросило на дорогу, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Тайге. На видео две жительницы, возле которых обрушилась снежная лавина, отлетают на несколько метров и оказываются посреди дороги. Причём за пару секунд до этого проехал грузовик, так что пострадавшие могли попасть под колёса машины.