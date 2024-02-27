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Две сторожевые овчарки задрали 63 овцы и козы на Алтае

Собаки пришли с территории туристической базы

27 февраля 2024, 14:31, ИА Амител

Овцы на прогулке / Фото: unsplash.com
Овцы на прогулке / Фото: unsplash.com

Две сторожевые немецкие овчарки загрызли и покалечили 63 овцы и козы в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

В полицию обратились пять жителей села Кучерла. Сперва люди подумали, что на скот напали волки, но полицейские выяснили, что это были собаки.

"Нападение на животных совершили две немецкие овчарки, охраняющие туристическую базу на окраине села Кучерла. В ночное время они проникли в загоны, где содержались животные, и задрали частный скот", – рассказали в ведомстве.

В произошедшем разбираются полицейские. Решается вопрос о привлечении владельца собак к ответственности.

Республика Алтай животные

Комментарии 9

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Гость

14:39:37 27-02-2024

Изначально люди подумали, что на скот напали волки, но когда поняли, что с волков ничего не срубишь, а с хозяина собак можно бабла срубить, вот тут-то полицейские выяснили, что это были собаки.)))

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Гость

16:12:38 27-02-2024

Гость (14:39:37 27-02-2024) Изначально люди подумали, что на скот напали волки, но когда... ----- ну да, 2!!! собаки - 63х овец и коз, драли-драли, драли-драли) и так всю ночь!

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Гость

16:02:53 27-02-2024

С русским у вас явно проблемы: "сторожевые овчарки задрали 63 овец и коз ". Правильно - сторожевые овчарки задрали 63 овЦЫ и козЫ.

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Элен без ребят

17:44:45 27-02-2024


овчарки- это пастухи и охранники, у них в генах не заложено "задрать" овец. а есть понятие "защитить" от тех же волков, например, и доставить отару хозяину в целости и сохранности.
видимо, с волков поиметь нечего, а с хозяина турбазы есть что.

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Гость

19:30:10 27-02-2024

Собаки могут задрать кошку, а овец нет.

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гость

19:51:13 27-02-2024

Гость (19:30:10 27-02-2024) Собаки могут задрать кошку, а овец нет.... собачка-хищник и ради мяса ей нет разницы кого рвать,будь то курица или человек,если у нее будет уверенность что она справиться с жертвой

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Гость

08:30:30 28-02-2024

гость (19:51:13 27-02-2024) собачка-хищник и ради мяса ей нет разницы кого рвать,будь т... Собака друг человека.

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Человек

08:34:47 28-02-2024

Гость (08:30:30 28-02-2024) Собака друг человека.... привет, друг.

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стрелок

20:23:37 27-02-2024

Овец задрал хозяин базы

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