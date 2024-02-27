Новых хозяев для полицейской овчарки ищут на Алтае
По словам кинологов, собака по кличке Майла очень дружелюбна и легко вступает в контакт
27 февраля 2024, 10:33, ИА Амител
В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для служебной овчарки, которая ушла на пенсию.
Собака по кличке Сантлаурис Майра (или просто Майра) служила в органах шесть лет и неоднократно помогала по следам находить преступников.
По словам кинологов, Майра очень дружелюбна и легко вступает в контакт.
Забрать питомца можно только при наличии сухого вольера с теплой будкой и регулярным питанием. Это обязательное требование.
Готовым принять Майру в семью просят обращаться в Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8 (388-22) 9-23-56.
"Условия дальнейшего содержания будут проверяться", – предупредили в полиции.
12:13:54 27-02-2024
К полицаю-пенсионеру и прикрепите
14:12:40 27-02-2024
Гость (12:13:54 27-02-2024) К полицаю-пенсионеру и прикрепите ... лучше тебе за причиндалы поводок привязать
19:25:28 27-02-2024
гость (14:12:40 27-02-2024) лучше тебе за причиндалы поводок привязать ... Отставной енерал УВД Вальков вроде в Майме живет, вот ему и отдайте.
13:09:02 27-02-2024
прям как у людей, стал старым - никому ты не нужен. Прослужила овчарка всю жизнь в органах, так дайте ей содержание - пенсию, хоть минимальную. Заслужила.
16:36:10 27-02-2024
гость (13:09:02 27-02-2024) прям как у людей, стал старым - никому ты не нужен. Прослужила овчарка всю жизнь в органах, так дайте ей содержание - пенсию, хоть минимальную. Заслужила... Кажется, собакам пенсию не дают, разве что кто-то из сотрудников захочет забрать себе в частном порядке. Остальных пристреливают.
17:21:44 27-02-2024
Остальных пристреливают.
Люди не верьте придуркам никто и никогда служебных псов не стрелял и не усыплял. Все доживают свою жизнь на питомниках или отдаются в добрые руки с последующим КОНТРОЛЕМ. Кинологи чего молчите???
23:04:00 27-02-2024
Сколько дураков в интернете .. (17:21:44 27-02-2024) Остальных пристреливают.
Люди не верьте придуркам никто и ...Все доживают свою жизнь на питомниках или отдаются в добрые руки с последующим КОНТРОЛЕМ. Кинологи чего молчите??? Раньше ДА, сейчас всех на СВО, на разминирование, вместо добрых рук под контролем
10:13:37 28-02-2024
Гость (23:04:00 27-02-2024) Сколько дураков в интернете .. (17:21:44 27-02-2024) ... чего несешь вот тебя точно туда надо
10:24:53 28-02-2024
Гость (23:04:00 27-02-2024) Сколько дураков в интернете .. (17:21:44 27-02-2024) ... если собака тол не знает чего она разминирует то еще находятся дураки лайки ставят
12:11:52 28-02-2024
Гость (10:24:53 28-02-2024) если собака тол не знает чего она разминирует то еще находят... Да не надо ей тол знать. На разминирование просто гонят свору, иногда в магнитном бандаже. Одна собака - минус одна мина. Бродячих надо так же туда контейнерами отправлять вместо приютов и стерилизации.
13:09:52 28-02-2024
Гость (12:11:52 28-02-2024) Да не надо ей тол знать. На разминирование просто гонят свор... Админу. Почему не блокируете ? Вы для чего там сидите ?
Таких, как ты надо собирать и сворой гнать на грабли Скот
13:19:20 28-02-2024
Сколько дураков в интернете .. (17:21:44 27-02-2024) Остальных пристреливают.
Люди не верьте придуркам никто и ... Как они доживают, лучше пристрелить. Посмотрите на наших пенсионеров. Не московских только. Там отдельная песня.
19:27:39 27-02-2024
Вон Мухтара из фильма с Никулиным никто не стрелял. Его на полный пансион оставили в питомнике.
10:12:47 28-02-2024
Гость (19:25:28 27-02-2024) Отставной енерал УВД Вальков вроде в Майме живет, вот ему и ... завязывай синячить не смешно ...почил в бозе и развеян над синим морем
12:06:37 28-02-2024
гость (10:12:47 28-02-2024) завязывай синячить не смешно ...почил в бозе и развеян над с... Не знал. А над каким морем развеян?
12:35:53 28-02-2024
Гость (12:06:37 28-02-2024) Не знал. А над каким морем развеян?... в сочи жил там и развеяли в мае 22 года