Новых хозяев для полицейской овчарки ищут на Алтае

По словам кинологов, собака по кличке Майла очень дружелюбна и легко вступает в контакт

27 февраля 2024, 10:33, ИА Амител

Овчарка Сантлаурис Майра / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай сотрудники Центра кинологической службы МВД ищут новых хозяев для служебной овчарки, которая ушла на пенсию.

Собака по кличке Сантлаурис Майра (или просто Майра) служила в органах шесть лет и неоднократно помогала по следам находить преступников.

По словам кинологов, Майра очень дружелюбна и легко вступает в контакт.

Забрать питомца можно только при наличии сухого вольера с теплой будкой и регулярным питанием. Это обязательное требование.

Готовым принять Майру в семью просят обращаться в Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8 (388-22) 9-23-56.