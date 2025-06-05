В Барнауле несколько домов останутся без холодной воды в ночь на 6 июня
Специалисты будут устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова
05 июня 2025, 11:10, ИА Амител
В Барнауле несколько жилых домов и административных зданий останутся без холодной воды до утра 6 июня. Специалистам предстоит устранить неполадки на крупном водоводе по улице Малахова. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Ремонтные работы на водоводе по улице Малахова, 136, продлятся с 21:00 5 июня до 06:00 6 июня. Бригады водоканала будут работать вечером и ночью, чтобы сократить неудобства для жителей краевой столицы.
В указанный период времени холодной воды не будет по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Малахова, 128;
- Павловский тракт, 86, 102, 108.
Административные здания:
- ул. Малахова, 126а;
- Павловский тракт, 249а, 249а к. 1.
Бойлер:
- Павловский тракт, 108а.
Кроме того, произойдет снижение давления в границах улиц:
- ул. Трактовая (промышленная площадка);
- проезд Южный Власихинский;
- ул. Власихинская;
- ул. Гридасова;
- Павловский тракт (до улицы Бабуркина);
- 2-я Северо-Западная;
- ул. Транзитная;
- ул. Советской Армии;
- ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Власихинской);
- ул. Новгородская;
- ул. Энтузиастов (дома с нечетными номерами);
- ул. Панфиловцев;
- ул. Попова (от ул. Сергея Семенова до ул. Трактовой);
- пос. Куета;
- пос. Октябрьский.
Сектор пониженного давления представлен на схеме:
22:17:53 05-06-2025
А дома которые рядом с павловским трактом,108 забыли предупредить об отсутствии воды