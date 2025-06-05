В Барнауле несколько домов останутся без холодной воды в ночь на 6 июня

Специалисты будут устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова

05 июня 2025, 11:10, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле несколько жилых домов и административных зданий останутся без холодной воды до утра 6 июня. Специалистам предстоит устранить неполадки на крупном водоводе по улице Малахова. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ремонтные работы на водоводе по улице Малахова, 136, продлятся с 21:00 5 июня до 06:00 6 июня. Бригады водоканала будут работать вечером и ночью, чтобы сократить неудобства для жителей краевой столицы.

В указанный период времени холодной воды не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Малахова, 128;

Павловский тракт, 86, 102, 108.

Административные здания:

ул. Малахова, 126а;

Павловский тракт, 249а, 249а к. 1.

Бойлер:

Павловский тракт, 108а.

Кроме того, произойдет снижение давления в границах улиц:

ул. Трактовая (промышленная площадка);

проезд Южный Власихинский;

ул. Власихинская;

ул. Гридасова;

Павловский тракт (до улицы Бабуркина);

2-я Северо-Западная;

ул. Транзитная;

ул. Советской Армии;

ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Власихинской);

ул. Новгородская;

ул. Энтузиастов (дома с нечетными номерами);

ул. Панфиловцев;

ул. Попова (от ул. Сергея Семенова до ул. Трактовой);

пос. Куета;

пос. Октябрьский.

Сектор пониженного давления представлен на схеме:

Фото: "Росводоканал Барнаул"