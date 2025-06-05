НОВОСТИОбщество

В Барнауле несколько домов останутся без холодной воды в ночь на 6 июня

Специалисты будут устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова

05 июня 2025, 11:10, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле несколько жилых домов и административных зданий останутся без холодной воды до утра 6 июня. Специалистам предстоит устранить неполадки на крупном водоводе по улице Малахова. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ремонтные работы на водоводе по улице Малахова, 136, продлятся с 21:00 5 июня до 06:00 6 июня. Бригады водоканала будут работать вечером и ночью, чтобы сократить неудобства для жителей краевой столицы.

В указанный период времени холодной воды не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

  • ул. Малахова, 128;
  • Павловский тракт, 86, 102, 108.

Административные здания:

  • ул. Малахова, 126а;
  • Павловский тракт, 249а, 249а к. 1.

Бойлер:

  • Павловский тракт, 108а.

Кроме того, произойдет снижение давления в границах улиц:

  • ул. Трактовая (промышленная площадка);
  • проезд Южный Власихинский; 
  • ул. Власихинская;
  • ул. Гридасова;
  • Павловский тракт (до улицы Бабуркина);
  • 2-я Северо-Западная;
  • ул. Транзитная;
  • ул. Советской Армии;
  • ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Власихинской);
  • ул. Новгородская;
  • ул. Энтузиастов (дома с нечетными номерами);
  • ул. Панфиловцев;
  • ул. Попова (от ул. Сергея Семенова до ул. Трактовой);
  • пос. Куета;
  • пос. Октябрьский.

Сектор пониженного давления представлен на схеме:

Фото: "Росводоканал Барнаул"
Кран в ванной / Фото: unsplash.com /Mathias Reding

Где в Барнауле отключат горячую воду с 16 июня и сколько дней ее не будет?

Горячее водоснабжение временно ограничат в Ленинском и Индустриальном районах
НОВОСТИОбщество
Барнаул вода

Комментарии 1

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гость

22:17:53 05-06-2025

А дома которые рядом с павловским трактом,108 забыли предупредить об отсутствии воды

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