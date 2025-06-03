Где в Барнауле отключат горячую воду с 16 июня и сколько дней ее не будет?
Горячее водоснабжение временно ограничат в Ленинском и Индустриальном районах
03 июня 2025, 14:45, ИА Амител
В Барнауле с 19 мая начались ежегодные гидравлические испытания теплосетей, которые сопровождаются отключением горячей воды. Первый этап продлился две недели. 3 июня в домах потребителей двух магистралей – М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) – возобновили горячее водоснабжение. Второй этап испытаний стартует в середине июня. Где и когда в Барнауле не будет горячей воды и на сколько дней придется остаться без нее – в материале amic.ru.
Когда начнется второй этап испытаний и сколько он продлится?
Второй этап гидравлических испытаний стартует в Барнауле с 16 июня. По 30 июня включительно горячей воды не будет в сотне домов краевой столицы.
Кто в Барнауле останется без горячей воды?
Водоснабжение ограничат у потребителей М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – красный и оранжевый контуры.
Это часть домов в Ленинском районе:
- вблизи китайского рынка;
- в районе гипермаркета "Алтай".
Также отключение горячей воды коснется большей части микрорайона Поток – от границы улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова.
Кроме того, в этот период без горячей воды останется часть Индустриального района:
- микрорайон Мастерские;
- Квартал 2000;
- Лазурный;
- Лазурный 2;
- улица Малахова;
- Павловский тракт;
- улица Попова;
- улица Трактовая;
- поселок Пригородный;
- поселок Новосиликатный.
Зачем это нужно?
Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.
Будут ли отключать горячую воду дальше?
Да. После 30 июня в городе пройдет еще два этапа гидравлических испытаний.
Третий этап стартует 7 июля и завершится 21 июля.
В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспектов Строителей и Социалистического. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города: проспекты Комсомольский и Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.
Четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа включительно.
Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.
Комментарии 0