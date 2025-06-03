Где в Барнауле отключат горячую воду с 16 июня и сколько дней ее не будет?

Горячее водоснабжение временно ограничат в Ленинском и Индустриальном районах

03 июня 2025, 14:45, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com /Mathias Reding

В Барнауле с 19 мая начались ежегодные гидравлические испытания теплосетей, которые сопровождаются отключением горячей воды. Первый этап продлился две недели. 3 июня в домах потребителей двух магистралей – М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3) – возобновили горячее водоснабжение. Второй этап испытаний стартует в середине июня. Где и когда в Барнауле не будет горячей воды и на сколько дней придется остаться без нее – в материале amic.ru.

Когда начнется второй этап испытаний и сколько он продлится?

Второй этап гидравлических испытаний стартует в Барнауле с 16 июня. По 30 июня включительно горячей воды не будет в сотне домов краевой столицы.

Кто в Барнауле останется без горячей воды?

Водоснабжение ограничат у потребителей М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – красный и оранжевый контуры.

Это часть домов в Ленинском районе:

вблизи китайского рынка;

в районе гипермаркета "Алтай".

Также отключение горячей воды коснется большей части микрорайона Поток – от границы улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова.

Кроме того, в этот период без горячей воды останется часть Индустриального района:

микрорайон Мастерские;

Квартал 2000;

Лазурный;

Лазурный 2;

улица Малахова;

Павловский тракт;

улица Попова;

улица Трактовая;

поселок Пригородный;

поселок Новосиликатный.

Зачем это нужно?

Гидравлические испытания – это обязательный этап подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону. Его задача – найти и отремонтировать ненадежные участки трубопроводов летом. Это позволит предотвратить серьезные аварии зимой.

Будут ли отключать горячую воду дальше?

Да. После 30 июня в городе пройдет еще два этапа гидравлических испытаний.

Третий этап стартует 7 июля и завершится 21 июля.

В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспектов Строителей и Социалистического. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города: проспекты Комсомольский и Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.

Четвертый этап пройдет с 28 июля по 11 августа включительно.

Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.