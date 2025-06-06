Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за затянувшегося ремонта
Специалисты все еще устраняют коммунальную аварию на улице Малахова
06 июня 2025, 10:50, ИА Амител
В Барнауле продолжают устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова, 136, из-за которого без воды по-прежнему остаются несколько зданий. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
"Земляные работы осложняют высокая насыщенность грунта водой, а также большая глубина залегания водопровода", – объяснили в пресс-службе организации.
Сейчас специалисты разрабатывают котлован с постоянной откачкой воды, к работе привлекли дополнительную спецтехнику.
В данный момент холодной воды нет в следующих зданиях:
- ул. Малахова, 128;
- Павловский тракт, 86, 102, 108 (многоквартирные жилые дома);
- ул. Малахова, 126а;
- Павловский тракт, 249а, 249а к. 1 (административные здания);
- Павловский тракт, 108а (бойлер).
По адресу Павловский тракт, 102, 108, организован подвоз воды.
Когда повреждение устранят, пока неизвестно.
Напомним, ремонтировать водопровод начали 5 июня в 21:00. Все необходимые работы обещали завершить к 06:00 6 июня.
19:42:28 06-06-2025
Воды нет почти сутки!
22:53:37 06-06-2025
Гость 19-40 (19:42:28 06-06-2025) Воды нет почти сутки! ... в Алтайке на сутки отключат завтра (если управятся), подвоза воды никогда нет - запасы должны сами делать.