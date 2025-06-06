НОВОСТИОбщество

Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за затянувшегося ремонта

Специалисты все еще устраняют коммунальную аварию на улице Малахова

06 июня 2025, 10:50, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding
Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

В Барнауле продолжают устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова, 136, из-за которого без воды по-прежнему остаются несколько зданий. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

"Земляные работы осложняют высокая насыщенность грунта водой, а также большая глубина залегания водопровода", – объяснили в пресс-службе организации.

Сейчас специалисты разрабатывают котлован с постоянной откачкой воды, к работе привлекли дополнительную спецтехнику.

В данный момент холодной воды нет в следующих зданиях:

  • ул. Малахова, 128;
  • Павловский тракт, 86, 102, 108 (многоквартирные жилые дома);
  • ул. Малахова, 126а;
  • Павловский тракт, 249а, 249а к. 1 (административные здания);
  • Павловский тракт, 108а (бойлер).

По адресу Павловский тракт, 102, 108, организован подвоз воды. 

Когда повреждение устранят, пока неизвестно.

Напомним, ремонтировать водопровод начали 5 июня в 21:00. Все необходимые работы обещали завершить к 06:00 6 июня.

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле несколько домов останутся без холодной воды в ночь на 6 июня

Специалисты будут устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова
НОВОСТИОбщество
Барнаул вода водоканал

Комментарии 2

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Гость 19-40

19:42:28 06-06-2025

Воды нет почти сутки!

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Гость

22:53:37 06-06-2025

Гость 19-40 (19:42:28 06-06-2025) Воды нет почти сутки! ... в Алтайке на сутки отключат завтра (если управятся), подвоза воды никогда нет - запасы должны сами делать.

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