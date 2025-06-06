Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за затянувшегося ремонта

Специалисты все еще устраняют коммунальную аварию на улице Малахова

06 июня 2025, 10:50, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

В Барнауле продолжают устранять повреждение на водопроводе по улице Малахова, 136, из-за которого без воды по-прежнему остаются несколько зданий. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

"Земляные работы осложняют высокая насыщенность грунта водой, а также большая глубина залегания водопровода", – объяснили в пресс-службе организации.

Сейчас специалисты разрабатывают котлован с постоянной откачкой воды, к работе привлекли дополнительную спецтехнику.

В данный момент холодной воды нет в следующих зданиях:

ул. Малахова, 128;

Павловский тракт, 86, 102, 108 (многоквартирные жилые дома);

ул. Малахова, 126а;

Павловский тракт, 249а, 249а к. 1 (административные здания);

Павловский тракт, 108а (бойлер).

По адресу Павловский тракт, 102, 108, организован подвоз воды.

Когда повреждение устранят, пока неизвестно.

Напомним, ремонтировать водопровод начали 5 июня в 21:00. Все необходимые работы обещали завершить к 06:00 6 июня.