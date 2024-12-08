Две вспышки высшего класса произошли на Солнце
Они относятся к классу X и M
08 декабря 2024, 19:20, ИА Амител
8 декабря на Солнце произошло две вспышки высшего класса X и M, сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.
"8 декабря в 12:06 по московскому времени зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", – сообщили специалисты.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что за 7 и 8 декабря на Солнце зарегистрировано почти 30 вспышек среднего класса C.
Солнечные вспышки могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури. Они влияют на работу энергосистем и миграцию птиц и животных.
Сильные бури нарушают связь и навигацию, вызывают сбои напряжения в промышленных сетях. Влияние магнитных бурь на здоровье человека пока не изучено.
20:16:24 08-12-2024
Башка раскалывается
16:34:33 09-12-2024
Гошан (20:16:24 08-12-2024) Башка раскалывается...
Бухать не надо как в последний раз!
03:30:14 10-12-2024
Гошан (20:16:24 08-12-2024) Башка раскалывается... Проверь холестерин ,тоже самое было проверил,ща таблетки пью пока вообще норма
21:20:00 08-12-2024
И астероид этот ещё мимо пролетел, а ситуации со всех сторон всё напряжённее
13:17:19 09-12-2024
Солнце отвечает вспышками на поведение людей, земля катаклизмами.
14:19:46 11-12-2024
Гость (13:17:19 09-12-2024) Солнце отвечает вспышками на поведение людей, земля катаклиз... Чижевский утверждал, что все наоборот. Повышенная активность солнца, сказывается на происходящем в социуме.
13:33:45 09-12-2024
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19:18:42 09-12-2024
Musik (13:33:45 09-12-2024) а врочам надо на тупости пациентов отвечать просто клизмами.... "Врочам"? Ужас, деградация