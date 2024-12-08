НОВОСТИОбщество

Две вспышки высшего класса произошли на Солнце

Они относятся к классу X и M

08 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765

8 декабря на Солнце произошло две вспышки высшего класса X и M, сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

"8 декабря в 12:06 по московскому времени зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", – сообщили специалисты.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что за 7 и 8 декабря на Солнце зарегистрировано почти 30 вспышек среднего класса C.

Солнечные вспышки могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури. Они влияют на работу энергосистем и миграцию птиц и животных.

Сильные бури нарушают связь и навигацию, вызывают сбои напряжения в промышленных сетях. Влияние магнитных бурь на здоровье человека пока не изучено.

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

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НОВОСТИНаука и образование
Солнце Ученые

Комментарии 8

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Гошан

20:16:24 08-12-2024

Башка раскалывается

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Гость

16:34:33 09-12-2024

Гошан (20:16:24 08-12-2024) Башка раскалывается...
Бухать не надо как в последний раз!

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Гость

03:30:14 10-12-2024

Гошан (20:16:24 08-12-2024) Башка раскалывается... Проверь холестерин ,тоже самое было проверил,ща таблетки пью пока вообще норма

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Гость

21:20:00 08-12-2024

И астероид этот ещё мимо пролетел, а ситуации со всех сторон всё напряжённее

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Гость

13:17:19 09-12-2024

Солнце отвечает вспышками на поведение людей, земля катаклизмами.

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Гость

14:19:46 11-12-2024

Гость (13:17:19 09-12-2024) Солнце отвечает вспышками на поведение людей, земля катаклиз... Чижевский утверждал, что все наоборот. Повышенная активность солнца, сказывается на происходящем в социуме.

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Musik

13:33:45 09-12-2024

а врочам надо на тупости пациентов отвечать просто клизмами.

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Гость

19:18:42 09-12-2024

Musik (13:33:45 09-12-2024) а врочам надо на тупости пациентов отвечать просто клизмами.... "Врочам"? Ужас, деградация

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