Две вспышки высшего класса произошли на Солнце

Они относятся к классу X и M

08 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765

8 декабря на Солнце произошло две вспышки высшего класса X и M, сообщает ТАСС со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности.

"8 декабря в 12:06 по московскому времени зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", – сообщили специалисты.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отметили, что за 7 и 8 декабря на Солнце зарегистрировано почти 30 вспышек среднего класса C.

Солнечные вспышки могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которая, достигая Земли, способна провоцировать магнитные бури. Они влияют на работу энергосистем и миграцию птиц и животных.

Сильные бури нарушают связь и навигацию, вызывают сбои напряжения в промышленных сетях. Влияние магнитных бурь на здоровье человека пока не изучено.