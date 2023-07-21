Две женщины и двое детей пострадали в ДТП на Чуйском тракте

Авария случилась в Косихинском районе

21 июля 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Четыре человека пострадали в ДТП в Косихинском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 21 июля в 09:19 на 239-м километре Чуйского тракта. 27-летний водитель Honda Freed ехал со стороны Барнаула в направлении Бийска, но по пути не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Chevrolet Cruze, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель "Шевроле" и три пассажира "Хонды": 34-летняя женщина, 15-летняя девочка и 11-летний мальчик.