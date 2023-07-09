Жесткая авария произошла в центре Барнаула

На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди

09 июля 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авария произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам из соцсетей, в столкновении приняли участие два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди. Подробности аварии выясняются.