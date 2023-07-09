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Жесткая авария произошла в центре Барнаула

На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди

09 июля 2023, 20:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Авария произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам из соцсетей, в столкновении приняли участие два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди. Подробности аварии выясняются.

Комментарии 4

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Гость

22:29:47 09-07-2023

А откуда сегодня с мигалками сопровождали по Павлику двух джипов разбитых на эвакуаторе?

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Гость

09:45:57 10-07-2023

Гость (22:29:47 09-07-2023) А откуда сегодня с мигалками сопровождали по Павлику двух дж... Вас это не касается

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Гость

10:07:12 10-07-2023

Гость (09:45:57 10-07-2023) Вас это не касается... ахахахахаааа

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Степан

00:37:26 10-07-2023

Сегодня сижу на кухне и слышу аварию думал показалось

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