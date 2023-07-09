Жесткая авария произошла в центре Барнаула
На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди
09 июля 2023, 20:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Авария произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Согласно снимкам из соцсетей, в столкновении приняли участие два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи — в ДТП могли пострадать люди. Подробности аварии выясняются.
22:29:47 09-07-2023
А откуда сегодня с мигалками сопровождали по Павлику двух джипов разбитых на эвакуаторе?
09:45:57 10-07-2023
Гость (22:29:47 09-07-2023) А откуда сегодня с мигалками сопровождали по Павлику двух дж... Вас это не касается
10:07:12 10-07-2023
Гость (09:45:57 10-07-2023) Вас это не касается... ахахахахаааа
00:37:26 10-07-2023
Сегодня сижу на кухне и слышу аварию думал показалось