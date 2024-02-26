Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Бийске
Госпитализация пострадавшим не потребовалась
26 февраля 2024, 07:47, ИА Амител
ДТП в Бийске / Фото: телеграм-канал "ЧП Бийск"
Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Бийске, сообщили в ГИБДД Алтайского края.
Авария случилась 24 февраля в 18:50 возле дома № 58 по улице Социалистической.
31-летняя женщина во время движения на Lexus GX 470 не выбрала безопасную скорость и столкнулась со встречной Hyundai Solaris, которой управляла 40-летняя женщина.
В итоге обе автомобилистки получили травмы. Им оказали медпомощь в медучреждении, не госпитализированы.
11:35:49 26-02-2024
В некоторых азиатских развитых странах меры простые и радикальные. Посчитали,посмотрели сколько аварий из за женщин и запретили им управлять авто.Все.
11:46:53 26-02-2024
У меня другая -точнее ОБРАТНАЯ статистика, и штрафов у мужчина ГОРАЗДО больше, а вот это уже по официальной статистике!