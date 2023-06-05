Две женщины умерли, отравившись сидром, в Самарской области

На предприятии, поставлявшем напиток, проводится проверка

05 июня 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Самарской области две женщины скончались после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном СК.

Женщины покупали напиток в магазине города Новокуйбышевска. Продукция была произведена на предприятии в Красноглинском районе Самары.

Сейчас на месте производства проходит проверка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что число умерших от отравления сидра в Поволжье возросло до 12. Производителя задержали.