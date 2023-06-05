Две женщины умерли, отравившись сидром, в Самарской области
На предприятии, поставлявшем напиток, проводится проверка
05 июня 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Самарской области две женщины скончались после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном СК.
Женщины покупали напиток в магазине города Новокуйбышевска. Продукция была произведена на предприятии в Красноглинском районе Самары.
Сейчас на месте производства проходит проверка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что число умерших от отравления сидра в Поволжье возросло до 12. Производителя задержали.
09:40:02 06-06-2023
Устаревшая информация. «Люди отравились не сидром и не пивным напитком, а поддельным слабоалкогольным коктейлем, который впустился в оборот как пивной напиток — яблочный. В 99% случаев подделывают именно пивные напитки. Пивной напиток назывался «Мистер сидр». Поэтому тут же распространили новость, что люди отравились сидром», — рассказал Небольсин, член президиума «Опоры России» Он также добавил, что отравление сидром или пивом как продуктами брожения невозможно.