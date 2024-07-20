В Барнауле трамвай "прокатил" машину

Авария случилась на улице Попова

20 июля 2024, 14:22, ИА Амител

ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка, пишет "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось днем 20 июля на улице на Попова в районе дома № 158.

По словам очевидца, при столкновении вагон "прокатил машину".

В результате пассажиры общественного транспорта были вынуждены покинуть салон. Трамваи тем временем стоят в обе стороны.

Сведения об обстоятельствах аварии и пострадавших не уточняются.