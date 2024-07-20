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В Барнауле трамвай "прокатил" машину

Авария случилась на улице Попова

20 июля 2024, 14:22, ИА Амител

ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка, пишет "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось днем 20 июля на улице на Попова в районе дома № 158. 

По словам очевидца, при столкновении вагон "прокатил машину".

В результате пассажиры общественного транспорта были вынуждены покинуть салон. Трамваи тем временем стоят в обе стороны.

Сведения об обстоятельствах аварии и пострадавших не уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Элен без ребят

14:29:54 20-07-2024

трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторым идиотам. пусть радуются, что живые остались.

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Гость

15:19:24 20-07-2024

Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Лена, выкури ПДД, ту часть, которая касается трамваев... Не так глупо будешь выглядеть.

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Элен без ребят

11:14:23 21-07-2024

Гость (15:19:24 20-07-2024) Лена, выкури ПДД, ту часть, которая касается трамваев... Не ... мы тут дружно ждем новость, когда ты попытаешься доказать трамваю обратное, размахивая книжечкой ПДД :)

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Гость

18:11:04 20-07-2024

Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Респект

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Musik

23:17:05 20-07-2024

Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Ленусик права, у кого толще и длиннее провод - тот и главный.

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Гость

18:29:10 20-07-2024

Не всегда, приоритет описан четко, на второстепенных путях перед перекрестками трамваи обычно ждут встречный трамвай с главного направления для прикрытия проезда

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Гость

21:18:48 20-07-2024

У этого вида трамваев спереди шляпа жёсткая.

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