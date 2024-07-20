В Барнауле трамвай "прокатил" машину
Авария случилась на улице Попова
20 июля 2024, 14:22, ИА Амител
ДТП на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле столкнулись трамвай и легковушка, пишет "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось днем 20 июля на улице на Попова в районе дома № 158.
По словам очевидца, при столкновении вагон "прокатил машину".
В результате пассажиры общественного транспорта были вынуждены покинуть салон. Трамваи тем временем стоят в обе стороны.
Сведения об обстоятельствах аварии и пострадавших не уточняются.
14:29:54 20-07-2024
трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторым идиотам. пусть радуются, что живые остались.
15:19:24 20-07-2024
Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Лена, выкури ПДД, ту часть, которая касается трамваев... Не так глупо будешь выглядеть.
11:14:23 21-07-2024
Гость (15:19:24 20-07-2024) Лена, выкури ПДД, ту часть, которая касается трамваев... Не ... мы тут дружно ждем новость, когда ты попытаешься доказать трамваю обратное, размахивая книжечкой ПДД :)
18:11:04 20-07-2024
Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Респект
23:17:05 20-07-2024
Элен без ребят (14:29:54 20-07-2024) трамваи и поезда всегда главные, как бы не казалось некоторы... Ленусик права, у кого толще и длиннее провод - тот и главный.
18:29:10 20-07-2024
Не всегда, приоритет описан четко, на второстепенных путях перед перекрестками трамваи обычно ждут встречный трамвай с главного направления для прикрытия проезда
21:18:48 20-07-2024
У этого вида трамваев спереди шляпа жёсткая.