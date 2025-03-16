Движение автобусных маршрутов изменили из-за аварии на водопроводе в Барнауле

Часть из них укоротят, а № 2 направят по иному пути

16 марта 2025, 12:12, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Из-за проведения ремонтных работ по устранению повреждения водопровода на улице Кулагина в Барнауле временно изменят автобусные маршруты. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, автобусные маршруты № 70р, 75, 65, 76 будут укорочены до улицы Кулагина, 7. Маршрут № 2 будет проезжать следующим образом: проспект Калинина – улица Ткацкая – улица Рубцовская – улица Маяковского – улица Кулагина и далее по маршруту.

Напомним, что без холодной воды остались 14 многоэтажных домов, свыше 700 частных домов, а также различные социальные объекты и административные здания. Ориентировочное время завершения ремонтных работ – 20:30.